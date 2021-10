Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine debutta TarantElla

Sarà il Teatro Nuovo Giovanni da Udine a ospitare, mercoledì 20 ottobre con inizio alle 20.45, il debutto nazionale di TarantElla, spettacolo che catturerà il pubblico in un vortice di danze, musica, equilibrismi e acrobazie di ogni sorta portando con sé una ventata di gioia e ottimismo. “Si tratta di uno spettacolo colmo di creatività e vitalità, nato subito dopo lo stop della pandemia e perciò un po’ simbolo della rinascita dopo questo periodo difficile – commenta il responsabile Direzione artistica Prosa, Giuseppe Bevilacqua -. Per l’occasione, la sala del Giovanni da Udine sarà nuovamente disponibile in tutta la sua capienza: una notizia che aspettavamo da lungo tempo e che, ora, finalmente è diventata realtà”.



TarantElla ci riporta indietro nel tempo e precisamente negli anni Quaranta, in un Sud Italia ferito dalla guerra. Un locale raffinato ed elegante diventa rifugio per i soldati alleati americani in cerca di ristoro. A colpi di spettacolari acrobazie, incredibili giocolierismi e soprattutto tanta, tantissima musica suonata dal vivo, la pista da ballo si trasformerà in un metaforico campo di battaglia dove si affronteranno due diverse culture, questa volta in dialogo: la tarantella con il jazz americano, le danze del sud con Ella Fitzgerald, Eduardo De Filippo con Charlie Chaplin. Musicisti dal vivo, una cantante jazz, giochi di luce e di suoni ci renderanno protagonisti di un incontro/scontro epico emozionantissimo e da vivere tutto d’un fiato.



Nato da un’idea dell’artista, autore e regista– forte di una carriera pluriventennale di successi fra il Cirque du Soleil e trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent, TarantElla prodotto dalla compagnia di circo contemporaneo ArteMakìa unisce la performance fisica degli artisti al movimento, alla musica e ad una teatralità diffusa. Il risultato sono due ore di puro divertimento, sogno e fantasia per un pubblico senza limiti di età.La biglietteria di Via Trento 4 è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00, nei giorni di spettacolo fino all’inizio della rappresentazione. L’acquisto di biglietti è possibile online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).Come previsto dalle più recenti disposizioni governative, la sala del Teatro sarà disponibile in tutta la sua capienza senza limitazioni di posti a sedere. In ottemperanza al decreto approvato il 22 luglio 2021, gli spettatori dovranno esibire, per l’accesso, la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).Rimangono inoltre obbligatori l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica) e il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso, nonché il divieto di creare assembramenti.