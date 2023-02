Al Teatro Nuovo il trionfo della musica barocca

Riconosciuto fra i più autorevoli violinisti del nostro tempo nel repertorio barocco, Giuliano Carmignola è l’atteso protagonista del quinto appuntamento della Stagione di Musica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, in programma domenica 19 febbraio 2023 con inizio alle 20.

Dopo un memorabile concerto della stagione 2010/2011, il grande virtuoso e interprete raffinatissimo celebrato per la sua inesauribile fantasia ed innovazione interpretativa ritorna sul palcoscenico del teatro friulano assieme a Concerto Köln, eccellente complesso specializzato nel repertorio musicale del XVIII e XIX secolo e annoverato da oltre un trentennio fra i gruppi leader della prassi esecutiva storicamente informata.

Tutto dedicato ad alcune perle del repertorio barocco il programma, che spazierà dalla mirabile produzione di Evaristo Felice Dall’Abaco (1675-1742), compositore e violoncellista di origini veronesi la cui splendida opera è ancora poco conosciuta, Benedetto Marcello (1686 – 1739) e Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764). Completeranno il prezioso florilegio tre concerti per violino, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach cui lo stesso Carmignola, assieme a Concerto Köln, ha dedicato una splendida incisione discografica.

Annoverato fra i più grandi violinisti attivi nel panorama internazionale, Giuliano Carmignola ha studiato con il padre, con Luigi Ferro e successivamente con Nathan Milstein e Franco Gulli all’Accademia Musicale Chigiana e con Henryk Szeryng al Conservatorio di Ginevra. Ha iniziato la carriera come solista sotto la guida di direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Peter Maag e Giuseppe Sinopoli esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto. Significativa è stata la sua collaborazione con i Virtuosi di Roma negli anni Settanta, seguita successivamente con i Sonatori della Gioiosa Marca, la Venice Baroque Orchestra, l’Orchestra Mozart, l’Orchestre des Champs Elysees, Kammerorchester Basel, il Giardino Armonico e l’Academy of Ancient Music. Le sue registrazioni hanno ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti come il Diapason D’Or e lo Choc du Monde. Giuliano Carmignola è stato insignito del titolo di Accademico della Reale Accademia Filarmonica di Bologna e di Accademico di Santa Cecilia.

Con il suo suono inconfondibile, da oltre trent’anni Concerto Köln è uno degli ensemble di punta della prassi esecutiva storica. Ospite regolare nelle capitali musicali del mondo e in rinomati festival nonché protagonista di tournée internazionali – la prossima sarà negli Stati Uniti a marzo 2023 con il soprano Jeanine De Bique – l’ensemble radicato a Colonia è sinonimo di interpretazioni eccellenti della musica antica. Particolarmente ricca la discografia - dal 2008 Concerto Koln è strettamente legato all'etichetta Berlin Classics che comprende più di 75 incisioni spesso premiate fra le quali la registrazione de "Le nozze di Figaro" di Mozart con René Jacobs, vincitrice di un Grammy Award.

La biglietteria del Teatro in via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 (chiusa nei giorni festivi e i lunedì). Domenica 19 febbraio sportelli aperti dalle 18.30 fino all’inizio del concerto. Acquisti online su Vivaticket Teatro Nuovo Giovanni da Udine (vivaticket.com).