Al Teatro stabile friulano 270mila euro dalla Regione

Risorse pari a 270mila euro nel triennio saranno assegnate dalla Regione all'associazione Teatro stabile friulano. È quanto prevede un emendamento di Giunta alla legge regionale di Stabilità annunciato oggi dall'assessore con delega alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti alla I Commissione regionale integrata.



La spesa, finalizzata a permettere la promozione e valorizzazione della cultura e della lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, sarà distribuita in ragione di 90mila euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

"Il contributo rimane intatto - ha confermato Roberti - perché il sodalizio ha continuato a operare entro i limiti concessi dalla pandemia ponendo le basi perché nel 2021 la sua attività si svolga il più possibile regolarmente, come tutti auspichiamo".



Il contributo potrà essere erogato in via anticipata rispetto alle spese nella misura massima dell'80 per cento, mentre la relativa domanda andrà presentata entro il 31 marzo.