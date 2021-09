Al Teatro Verdi di Trieste Mozartiade

Dopo la pausa estiva il Teatro Verdi di Trieste riparte da “Mozartiade” (ovvero Bastiano e Bastiana), dal 10 al 16 settembre, con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e la regia di Andrea Binetti. Una nuova edizione dell’opera con l’orchestrazione a cura di Marco Taralli e Paola Magnanini. Maestro concertatore e Direttore Roberto Gianola, con le scene di Paolo Vitale. Maestro del Coro Paolo Longo. Orchestra, Coro, Tecnici e nuovo allestimento del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. In scena Bastiana sarà Rinako Hara, Bastiano Andrea Schifaudo, La Regina Nina Dominko​ e Cola Andrea Binetti. Spettacoli in programma alle 20.30 (tranne domenica, con inizio alle 18).



“Una nuova edizione dell’opera Bastiano e Bastiana di Wolfgang Amadeus Mozart con il titolo di Mozartiade - spiega Binetti - l’originale in lingua tedesca, Bastien und Bastienne, porta il numero d’opera K 50 e il libretto originale è firmato da Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Müller e Andreas Schachtner, ma il soggetto risale addirittura a Jean-Jacques Rousseau e al suo Le devin du village. Si tratta infatti di un Singspiel, letteralmente "recita cantata”, un genere operistico in voga tra il XVIII e il XIX secolo, sorto e sviluppato in area tedesco-austriaca, caratterizzato dall'alternanza di parti recitate e parti cantate. La prima esecuzione avvenne a Vienna nel 1768 nel giardino della villa del celebre medico e ipnotizzatore Franz Anton Mesmer, amico della famiglia Mozart, che decise di commissionare al giovanissimo enfant prodige della musica la stesura di un’opera”.



Roberto Gianola, Maestro Concertatore e Direttore è considerato uno dei più giovani e interessanti Direttori della nuova generazione. Attualmente è Direttore Stabile presso il Teatro dell'Opera di Istanbul, dove ha debuttato nel febbraio 2015. Ha già diretto oltre 50 orchestre in tutto il mondo. Tra i tanti impegni degli ultimi anni figura Lucrezia Borgia al Teatro Verdi di Trieste, Falstaff al Teatro di Las Palmas e Tabarro al Teatro dell'Opera di Istanbul. Si è inoltre specializzato nel Balletto dirigendo stabilmente a Istanbul tutti i balletti in programma.Rinako Hara ha debuttato in Italia al Teatro Verdi Trieste in Die Zauberflöte a cui seguiranno Gianni Schicchi, La serva padrona, Il trovatore e Nabucco. Recentemente ha cantato Giannetta ne L’elisir d’amore al Teatro Petruzzelli di Bari e Flora Bervoix ne La Traviata al Teatro Verdi di Trieste. Andrea Schifaudo ha debuttato al Teatro Verdi di Trieste nel ruolo di un giovane marinaio in Tristan und Isolde e poi Ruiz ne Il trovatore, Normanno in Lucia di Lammermoor e Abdallo in Nabucco. Sempre al Verdi è stato interprete di Rustighello in Lucrezia Borgia. Nel giugno scorso è stato impegnato al Teatro Lirico di Cagliari nel ruolo di Pritschitsch ne La vedova allegra e di recente, nello stesso titolo, ha interpretato Raoul De Saint-Brioche al Teatro Verdi di Trieste. Nina Dominko​ nel ha debuttato come Olympia ne Les contes d'Hoffmann di Offenbach al SNG Opera and Ballet di Ljubljana e nel 2019 come Blondchen in Die Entführung aus dem Serail di Mozart al SNG di Maribor. Tra i ruoli interpretati Violetta ne La Traviata, Norina nel Don Pasquale, Suor Constance in Dialogues des Carmélites, Adele in Die Fledermaus, Prima fata in Rusalka, Regina della Notte in Die Zauberflöte, Rosina ne Il barbiere di Siviglia, Principessa nell’opera fiabesca Il gatto con gli stivali di Cui. Il vulcanico Andrea Binetti è presente della doppia veste di regista e protagonista in scena.La vicenda narra della giovane Bastiana, che teme di essere stata tradita dal fidanzato Bastiano. Per questo si rivolge al Mago Cola che le rivela come il giovane pur amandola ancora, sia affascinato dai doni di una ricca castellana. La novità è il ruolo attivo della castellana che al Verdi diventa la Regina del castello e non solo, un personaggio ambiguo, quasi maligno, provocante ed ammaliatore. E quindi Bastiana, per attrarre di nuovo a sé Bastiano, dovrà cambiare atteggiamento e apparire sempre allegra e leggera. Bastiano a sua volta chiederà aiuto al Mago Cola, temendo che la ragazza lo possa tradire. Il giovane arriverà addirittura a minacciare di uccidersi, ma naturalmente tutto si risolverà per il meglio grazie alla magia del mago e soprattutto al potere dell’amore.è aperta da martedì a sabato dalle 9 alle 16. Domenica dalle 9 alle 13:30. È possibile contattare via telefono la biglietteria del Teatro Verdi tutti i giorni al numero verde 800 898 868, dalle 9 alle 21. A disposizione anche l’email boxoffice@teatroverdi-trieste.com.per accedere a teatro è obbligatorio esibire all’ingresso il biglietto nominativo e il Green Pass (la certificazione conseguente al vaccino o la negatività al tampone). Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 o ffp3 durante tutto lo spettacolo.