Al Teatrone concerto per il Concorso 'Smareglia'

Si terrà sabato 26 giugno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle ore 18.00, il Concerto di premiazione del Concorso internazionale di Composizione “Antonio Smareglia”, giunto alla sua sesta edizione. Ospiti della serata saranno i vincitori del Concorso e il mezzosoprano Alessia Nadin, affermata interprete del repertorio lirico italiano, con il pianista Federico Lovato, accreditato e versatile promotore della musica contemporanea, che accanto alle composizioni premiate, eseguiranno opere dello stesso Smareglia e di Gian Francesco Malipiero che ne fu assistente e discepolo.

Intitolato all’illustre compositore mitteleuropeo nato a Pola nel 1854 e vissuto a lungo a Grado, il Concorso internazionale di Composizione “Antonio Smareglia” vanta una giuria di tutto rilievo, formata dai rappresentanti delle più accreditate istituzioni tra cui il Mozarteum di Salisburgo, il Conservatorio Reale di Bruxelles, l'Università di Mosca, il St. Mary's College of Maryland – USA, l'Università di Vienna.



Il premio è organizzato dall’Accademia di Studi Pianistici «Antonio Ricci» in collaborazione con la Casa Musicale Sonzogno di Milano, l’Archivio Smaregliano di Udine, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e l’Università degli Studi di Udine, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli, della Società Filologica Friulana e dell’Ente Friuli nel mondo. La direzione artistica è di Flavia Brunetto.Concerto con pubblico in palco.I posti sono singoli e distanziati. Sono obbligatori, per l’accesso, l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro.La biglietteria di via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’accesso agli sportelli è consentito nel rispetto delle misure anticovid: distanziamento di almeno 1 metro fra le persone, utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica) e di gel disinfettante per le mani.L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).