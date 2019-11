Al The Space Cinema torna la Ladies Night

Il nuovo progetto previsto nella programmazione The Space Cinema: Ladies Night è l’iniziativa dedicata a tutte coloro che vogliono passare una serata tra ragazze unendo la convivialità tra amiche all’esperienza del grande schermo. Per ogni Ladies Night, infatti, The Space Cinema proporrà la proiezione in anteprima di alcuni dei titoli più attesi, con storie e personaggi legati all’universo femminile. Prima del film, inoltre, la serata prevede un aperitivo di benvenuto e un regalo ogni volta differente.

Il secondo appuntamento con la Ladies Night di The Space Cinema è previsto per mercoledì 26 novembre, con l’anteprima di Un giorno di pioggia a New York, nuovo film di Woody Allen in uscita nelle sale italiane il 29 novembre. Woody Allen torna alla commedia romantica e lo fa in grande stile raccontando, sullo sfondo di una irresistibile New York, la storia di una coppia di giovani fidanzati alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo. Un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti i candidati all’Oscar Jude Law e Timothée Chalamet e le giovani star Selena Gomez ed Elle Fanning.

Grazie al progetto Ladies Night, insieme alle maratone tematiche, i contenuti Extra, le aperture mattutine per le famiglie e gli appuntamenti per i più piccoli, il circuito The Space Cinema punta a rafforzare ulteriormente la capacità di rispondere ai desideri del pubblico di ogni genere, età e interesse, con l’unico obiettivo di promuovere l’esperienza del grande schermo e rendere più coinvolgente, autentico e personale il legame tra lo spettatore e la sala cinematografica. La Ladies Night, in particolare, è l’appuntamento fisso che The Space Cinema ha riservato alle donne, caratterizzando una serata diversa dal solito e facendo del cinema un vero luogo di svago e di incontro, in cui il film è un momento di intrattenimento all’interno di un evento più ampio per durata e contenuti.

In questa fase di lancio l’iniziativa è prevista anche nelle sale di Pradamano. È possibile acquistare i titoli d’ingresso per accedere all’evento e prendere parte all’anteprima sull’app mobile o sul sito ufficiale.