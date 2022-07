Al Tiare è tempo di 90's Festival

Nella nuova arena esterna prendono il via anche gli eventi speciali del calendario Tiare Summer Emotions. Il primo appuntamento sabato 16 luglio a partire dalle 19.30 per scatenarsi con il ritmo degli Anni ‘90 alle con 90's Festival.

La serata sarà presentata da Carlo Oliva, speaker radiofonico, dj e musicista di Carbonia (SU). autore e interprete del successo europeo del 2002 I'm in love con lo pseudonimo Safeway. A fare da apripista ci saranno i DJ e animatori Master Dee e Alberto Mesini del “C'era una Volta”. L’apertura dei cancelli è prevista alle 19 e l’inizio del festival alle 20. Sul palco si alterneranno i principali protagonisti della dance internazionale degli anni Novanta.

Corona, pseudonimo di Olga Maria de Souza (1968), è una cantante brasiliana naturalizzata italiana che ha preso il nome d'arte dal progetto del gruppo dance di cui faceva parte insieme a Jenny B (Giovanna Bersola) e Sandy Chambers (Sandra Chambers). Ha raggiunto il successo mondiale con i singoli musicali The Rhythm of the Night (1993) che raggiunse la posizione numero 11 della Billboard Hot 100 in America e Baby Baby (1995). È stata ospite delle trasmissioni musicali più famose; inoltre, dopo aver partecipato alle edizioni del 1994 e del 1995, diventò una delle conduttrici del Festivalbar del 1996, con Amadeus e Alessia Marcuzzi. Nello stesso anno conduce Dance Machine sul canale francese M6 riscuotendo un enorme successo e confermando la sua malleabilità. Nel 2000 pubblica un album dedicato al mercato brasiliano e nel 2004 incide il brano in portoghese di genere bossanova A cor dos teus olhos, incluso nella compilation Brazil 5000-3 e distribuito in tutto il mondo dalla 5000records. Non ha mai smesso di comporre: gli ultimi singoli sono usciti nel 2015 e nel 2016.

Los Locos è un duo italiano di musica latino americana formatosi nel 1991 e composto da Roberto “Borillo” Boribello (1961) e Paolo Franchetto (1965), che sono stati protagonisti della musica italiana come interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come El Meneaito, Macarena, Mueve la colita e La Vuelta, e di album di successo come El tic tic tac, Salta, La Mamba, oltre alla canzone originale in lingua italiana Ai Ai Ai, scritta nel 1998 da Boribello, Franchetto e Sergio Migliorati come sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai1 “Un medico in famiglia”. L’incontro tra i due avviene nel 1982 e nel 1986 una loro cassetta arriva a Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, che trova una delle loro canzoni perfetta per il “Disco Verde”. Con il nome di “Public Relation” si esibiscono in due puntate del Festivalbar registrate a Trieste. Entrambi tentano una carriera canonica, ma il richiamo della musica è più forte e, dopo varie esperienze, nel 1991 nascono i “Los Locos”, nome suggerito dal discografico Pippo Lando ispirandosi a un locale visto a Londra e pensando alle scelte fatte dai due fino a quel momento. La loro carriera non ha fine ed esce dai confini italiani, vantano partecipazioni a trasmissioni e colonne sonore con importanti collaborazioni.

Kim Lucas (1966) è una cantante britannica cresciuta artisticamente in Italia dove si trasferisce nel 1998 dopo aver completato gli studi alla Academy of Live and Recorded Arts di Londra e aver lavorato con diverse compagnie teatrali, tra cui “The English Shakespeare Company”, e aver partecipato al ‘The Edinburgh Festival’. Inizia la sua attività di autrice e performer nel 1999 con la hit All I really want. Nel corso della sua carriera partecipa anche a numerosi progetti (come “Girls Party” con Neja e Nathalie Aarts nel 2013 e il remix de l’Amour Toujour di Gigi D’Agostino nel 2020) e collabora con artisti e artiste della scena dance internazionale. Nel 2002 collabora come Video DJ, presentatrice e autrice della trasmissione “The European Top 20” sull’emittente Gay TV. Ha scritto i testi di tutti i suoi pezzi e in qualità di autrice ha collaborato con numerosi altri artisti (Sagi Rei, Hard in Tango, Dj Bum Bum e tantissimi altri).

Nathalie Aarts (1970), olandese, ha studiato pianoforte, chitarra e canto; si diploma inoltre in danza jazz. È voce femminile del gruppo “The Fuse” fino al 1991, anno del trasferimento a Milano. Dalla collaborazione con i fratelli La Bionda nasce il primo disco come solista, una cover di Change di Lisa Stansfield che 30 anni dopo esce anche in digitale. Lavora nella gestione degli studi di registrazione al “Logic Studios” e qui nascono le collaborazioni con la Dischi Ricordi, come corista per Gianna Nannini (con la sua prima partecipazione al Festivalbar nel 1993 a Verbania), per Adriano Celentano e per il gruppo inglese Right Said Fred (al Roxy Bar nel 1993). Ha preso parte a diversi progetti musicali tra i quali “The Soundlovers” realizzato insieme ai noti produttori Molella, Phil Jay, Roby Santini e Gianni Fontana, del quale è la voce guida dal 1996. Numerose le collaborazioni con altri artisti, tra cui segnaliamo quella con Kim Lukas. Per i suoi 30 anni in Italia, infine, ha fatto uscire il primo disco in assoluto mai registrato: “Change 1991-2021”.

I biglietti, al costo di 23 euro sono disponibili sul circuito Euro Ticket.

Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 21 luglio con Schiuma Party, il 23 luglio con Nina Kraviz, il 6 agosto con Funky Family + Il Pagante, il 20 agosto con Miami with Shiva, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso e il 28 agosto musica elettronica con special guest surprise.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.