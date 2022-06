Al Tiare la comicità di Made in Sud

Il primo appuntamento dedicato all’intrattenimento all’interno del ricco calendario degli eventi organizzati per animare l’estate in Friuli Venezia Giulia all’interno della nuova area Tiare Summer Emotions si terrà venerdì 1 luglio.

Si inizia alle 19 con l’intrattenimento musicale con DJ e con Igor Damilano per poi, a partire dalle 21, godersi il divertimento con la kermesse Made in Sud, il programma televisivo comico italiano trasmesso dal centro di produzione Rai di Napoli. Un ricco varietà fatto di risate, musica e colori. Sul palco si esibiranno i comici Alessandro Bolide, Enzo e Sal, Ciro Giustiniani e Sex and the Sud.

Il format debutta nel 2008 in seconda serata sul canale tematico Comedy Central (visibile sulla piattaforma Sky) ed è replicato in chiaro su Canale 34 Telenapoli; nel 2010 passa a MTV, che lo promuove in prima serata, per poi approdare a Rai 2 nel 2012.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse sta per inaugurare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021.

Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare, Tiare Summer Emotions ospiterà un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali. Inoltre, in occasione delle serate, saranno aperti chioschi “food & drink”.

Prossimi appuntamenti, sempre gratuiti, con i Comedy Show: l’8 luglio da Colorado arrivano Scintilla, Gianluca Impastato e Leonardo Manera; il 12 agosto da Zelig Max Cavallari dei Fichi d’India, Marco Della Noce e Giancarlo Kalabrugovic.

Per info e aggiornamenti su tutto il programma