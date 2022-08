Al Tiare Shopping i Vipers Queen

Continuano gli eventi gratuiti del calendario Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna del Tiare Shopping Meeting Place in Località Maranuz, 2 a Villesse.

Nuovo appuntamento con la musica domani martedì 16 agosto a partire dalle 21 con i Vipers Queen, una delle principali tribute band dei Queen attiva dal 2002 non solo in Italia ma in tutta Europa.

Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria) hanno alle spalle oltre 1.000 esibizioni live. Il loro intento è ripercorrere i brani leggendari della band britannica capitanata dalla iconica personalità di Freddie Mercury utilizzando alcuni richiami scenografici e di costume e ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo.

Beppe Maggioni nel 2014 ha partecipato al programma televisivo “The Voice of Italy” in onda su RAI2, arrivando fino alla semifinale e classificandosi al secondo posto per il Team Carrà.

Lo stesso giorno del concerto, i primi 200 spettatori che si presentano all'Infopoint del Tiare Shopping dalle 19 alle 20 riceveranno un ticket che dà diritto a una consumazione in omaggio da ritirare al chiosco situato all'interno dell’arena estiva a partire dalle 20:30.

Per quest'evento, oltre ai canonici chioschi “food & drink”, l'allestimento di Tiare Summer Emotions prevede, per chi ne avesse bisogno, delle postazioni a sedere e un'area disabili.

Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 20 agosto con Miami + Schiuma Party, il 26 agosto con DJ Franchino, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso, il 28 agosto Electro - musica elettronica con special guest surprise e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

