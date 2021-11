Al Tiare Shopping scattano i 'Friday Music Live'

Continuano le iniziative del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse per offrire una proposta di intrattenimento sempre varia ai propri visitatori. Ogni venerdì del mese di novembre la cena alla Food Court è accompagnata da uno spettacolo musicale con le migliori band del territorio.

S'inizia venerdì 5 novembre con gli Absolute5, una cover band molto apprezzata nel panorama delle partyband italiane con all’attivo oltre 700 concerti in tutta Italia. Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente il loro show. Il repertorio, a base di famosissime hit internazionali e non, spazia tra diversi generi ed epoche musicali, con grandi arrangiamenti e scrupolosa cura dei suoni. Uno spettacolo all’insegna del divertimento. La band friulana è nata nel 2005 ed è formata da: Francesco Zanelli (voce), Gianni Zongaro (chitarra e cori), Daniele Dibiaggio (tastiere, chitarre e cori), Martino Pavanello (basso e cori) e Stefano Viol (batteria e cori). Lo scorso marzo hanno ricevuto i complimenti per l’interpretazione di “Sofia” direttamente da Alvaro Soler che ha visto e commentato con piacere il video girato a bordo del van che li accompagna ai concerti.

Si prosegue venerdì 12 novembre con Silvia Smaniotto Unplugged, una band che vuole riprodurre in chiave acustica i più grandi successi pop rock internazionali degli ultimi 50 anni. Il gruppo è composto da: Silvia Smaniotto alla voce (corista di Elisa, Ultimo, vocal coach ad X-Factor 2012/13), Manuel Smaniotto alla batteria (Aldo Tagliapietra, Clive Bunker, Goran Kuzminac), Andrea De Nardi al pianoforte (Aldo Tagliapietra) e Massimo Lisa al basso. Il loro disco uscirà nel mese di novembre.

Venerdì 19 è il turno di Massimo Bonano Unplugged, cantautore e polistrumentista, diplomato al Conservatorio G. Tartini di Trieste. Diverse e trasversali le sue esperienze, tra cui la partecipazione come corista ad alcuni tour di Elisa e la cura di corsi musicali in regione per studenti e per detenuti. Inoltre ha cantato per la colonna sonora del film Manuale d’amore 2 e con la band DANKA, fondata nel 2000 e classificata al terzo posto all’Heineken Jammin’ Festival Contest, ha aperto il concerto di Vasco Rossi e di Ligabue. Massimo esegue i suoi live solo chitarra e voce con un repertorio a 360° oppure con la band di 9 elementi con il progetto “Max canta Battisti”.

Venerdì 26 si chiude con Cindy & the Rock History Acoustic, gruppo che propone la storia del rock dagli anni 50 ad oggi, da Elvis ai Beatles, dai Rolling Stones a Jimi Hendrix, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, AC-DC, Bon Jovi, Metallica, Aerosmith… hit che hanno segnato le tappe più importanti di questo amato genere musicale. Il gruppo è composto da: Cindy Cattaruzza (voce), nota interprete rock che vanta numerosi live tour e apparizioni televisive fra cui Hair the musical (voce protagonista), Sanremorock, Operazione trionfo (tv show), Radio dimensione suono tour, I raccomandati di Rai Uno (tv show); Carlo Bonazza (batteria), già batterista di Elisa nonché di alcuni gruppi e artisti conosciuti in Italia fra cui Prozac + / Le orme/ Alberto Fortis/ Alan Sorrenti; Mauro Tolot (basso), bassista di Ian Segal (tour europeo), Guido Toffoletti, Mike Sponza, …; Mattia Toso (chitarra), giovanissimo chitarrista friulano pieno di grinta ed energia!

Gli artisti e i gruppi che si esibiranno appartengono alla scuderia friulana GTsound che propone in tutto il Friuli Venezia Giulia spettacoli di vario genere: da artisti famosi a cover band e tribute band, da spettacoli teatrali a serate con dj e animatori.