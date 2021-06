Al Verdi di Trieste concerto in memoria delle vittime della pandemia

Il Teatro Verdi di Trieste inaugura l’attività artistica 2021-2022 con un appuntamento speciale, un concerto in memoria delle vittime della pandemia, riservato alle categorie che durante l’emergenza sanitaria hanno lavorato in prima fila.



Lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini sarà eseguito il 12 giugno, al Teatro Verdi di Trieste, con inizio alle ore 20. Il concerto sarà diretto da Valerio Galli, soprano Anastasia Bartoli, mezzosoprano Cecilia Molinari, tenore Matteo Macchioni, basso Gabriele Sagona. Maestro del Coro Francesca Tosi, Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi.



Sarà una serata molto importante per il teatro e per la città, perché segnerà la ripresa dell’attività con il pubblico in presenza.



(supermercati). Chi appartiene a queste categorie, per richiedere il biglietto, dovrà inviare. Ogni persona, nell’email, dovrà indicare nome, cognome, numero di telefono (necessari ai fini delle misure di sicurezza e del tracciamento) e allegare una foto del cartellino/badge che attesta l’appartenenza a una delle categorie indicate.Ogni persona potrà indicare al massimo un accompagnatore, per il quale dovrà scrivere, sempre nella email, nome, cognome e numero telefonico. Le email che non conterranno i dati sopra richiesti, o che arriveranno in date diverse da quelle previste, non verranno prese in considerazione. Nell’assegnazione dei biglietti, si procederà tenendo conto dell’ordine di arrivo delle email e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi rientrerà nel numero di biglietti a disposizione, riceverà una email con tutte le istruzioni sul ritiro dei ticket, presso la biglietteria del Teatro Verdi.Solo per la Polizia Locale il contingente di biglietti verrà gestito direttamente dal Comune di Trieste, secondo modalità e tempi già predisposti. Lo spettacolo avrà una durata di circa un’ora. Attenzione, per accedere al teatro sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 o FFP3.