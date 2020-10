Al Verdi di Trieste i concerti si fanno in tre

Del 13 ottobre 2020 per le misure urgenti di contenimento di contagio Covid19, e poter venire incontro alle numerose richieste del pubblico che dimostra un particolare attaccamento e affezione al Teatro, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste è lieta di annunciare la riprogrammazione in doppia esecuzione dei tre concerti programmati alle seguenti date 4° Concerto – Direttore Fabrizio Maria Carminati, sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre 2020 - ore 18, 5° Concerto – Direttore Nil Venditti sabato 14 novembre e domenica 15 novembre 2020 - ore 18, 6° Concerto – Direttore Gianluigi Gelmetti sabato 21 novembre e domenica 22 novembre 2020 - ore 18.



Gli spettatori che, prima della data odierna, hanno acquistato i biglietti per l’esecuzione domenicale dei concerti, possono optare per l’esecuzione del sabato, qualora lo desiderino, senza alcuna maggiorazione di costo. Il cambio del biglietto si può effettuare presso la biglietteria del Teatro Verdi entro il venerdì precedente il concerto.



Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web www.teatroverdi-trieste.com e telefonicamente al numero verde 800 898 868.