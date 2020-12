Al Verdi di Trieste prosegue il percorso per la didattica a distanza

cambiamento di date per la fruizione, le Scuole e il Progetto Area Giovani (PAG) dell'Amministrazione Comunale potranno assistere ai due cicli mirati di didattica a distanza pensati per i giovani e i giovanissimi dal Teatro Verdi in collaborazione e con il contributo dell’Assessorato ai Giovani e all’Assessorato alla Scuola e all’Educazione del Comune di Trieste.



Come già comunicato, il primo ciclo è dedicato alle scuole primarie e secondarie, mentre il secondo è stato pensato per i giovani di fascia più adulta accreditati al PAG.



Si riportano di seguito il dettaglio dei due cicli con le nuove date riprogrammate



PROGRAMMA A –

PIERINO E IL LUPO SECONDO ARTURO BRACHETTI

Su musiche di Sergej Prokof’ev Pierino e il lupo favola sinfonica per bambini

Direttore Takayuki Yamasaki

Voce recitante Arturo Brachetti

Orchestra della Fondazione Lirica Teatro Verdi di Trieste



Lunedì 14 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 12:50 diretta DAD con gli istituti scolastici – prova sola Orchestra

Martedì 15 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 12:50 diretta DAD con gli istituti scolastici – prova sola Orchestra

Mercoledì 16 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 12:50 diretta DAD con gli istituti scolastici – prova Orchestra con attore

Giovedì 17 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 11:50 diretta DAD con gli istituti scolastici - prova Orchestra con attore

Giovedì 17 dicembre dalle ore 12:00 diretta DAD esecuzione

Domenica 20 dicembre alle ore 16.00 trasmissione concerto su TELE4

Venerdì 25 dicembre alle ore 13.35 replica concerto su TELE4