Al Verdid’estate Young 'Il giardino del gigante'

È liberamente ispirato al racconto Il gigante egoista di Oscar Wilde lo spettacolo che il Gruppo Teatrale Pantarei di Mussolente proporrà martedì 25 agosto alle 20.30 nell’ambito di Verdid’estate Young, il filone della rassegna estiva del Teatro Verdi di Gorizia dedicato a famiglie e bambini. Protagonisti de Il giardino del gigante sono appunto un vecchio gigante, scontroso e solitario, e una bambina, allegra e misteriosa: il primo, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino la bimba. Incapace di accettare la sua compagnia, anzi ritenendola un vero e proprio fastidio, caccia dalla sua proprietà la piccola intrusa e decide di erigere un muro per impedirle di entrare ancora a giocare nel giardino. D’incanto il suo bellissimo prato, che fin lì era stato baciato da un caldo sole primaverile, sprofonda in un gelido inverno, aggredito da raffiche di vento e pioggia. Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare il cuore del gigante. Al centro di questo lavoro emerge la relazione tra due personalità, l’una protesa a difendere il proprio mondo, non più grande di un giardino, e l’altra invece propensa a socializzare, a scoprire nuovi mondi e a condividere nuove esperienze. Grazie a un linguaggio semplice, immediato e ricco di spunti comici, la nostra versione del celebre racconto di Oscar Wilde indaga il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione.



Per tutti gli spettacoli di Verdid’estate è previsto un biglietto unico di ingresso a 3 euro, che potrà essere prenotato tramite il form a cui si può accedere con l’apposito link sul sito del Teatro () o acquistato a partire da due giorni prima dello spettacolo in biglietteria dalle 17 alle 19 (esclusi sabato e domenica), oltre che dalle 19 alle 20 la sera stessa della rappresentazione. Per lo spettacolo di, poi la biglietteria sarà aperta venerdì 21 e lunedì 24.: non sarà possibile prenotare via mail o al telefono. Per consentire lo svolgimento della rassegna in sicurezza, gli spettatori avranno a disposizione 80 posti, tutti in Platea, in modo da consentire il distanziamento. Sarà obbligatoria la mascherina fino al momento in cui gli spettatori saranno seduti al loro posto e saranno forniti gel disinfettanti per le mani., che interpreterà Se la musica fosse il cibo dell’amore, un viaggio sentimentale nella musica delle corti seicentesche dall'Inghilterra all'Italia attraversando la Spagna., nell’ambito della rassegna, la, ensemble cameristico sloveno composto da strumenti ad arco, porterà al Verdi Romantiche risonanze e colori europei.Nell’ambito del percorso Young, laracconteràl’avventura di una ballerina di carillon che scende dal suo piedistallo in