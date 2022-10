Al via il cartellone invernale di Euritmica

Al via il cartellone invernale della stagione musicale di Euritmica con due concerti che propongono il jazz nella sua forma più alta: Enrico Rava&Fred Hersch il 2 novembre al Teatro Pasolini di Cervignano e il Jakob Bro Trio il 10 novembre al Teatro San Giorgio di Udine, anteprima di Udin&Jazz Winter #3.

Il primo concerto sarà dunque quello di due assoluti giganti del jazz internazionale: il mitico Enrico Rava e il raffinato pianista Fred Hersch presenteranno il recente progetto “The Song is You”, targato ECM, al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, ad aprire il cartellone della stagione di musica curata da Euritmica, mercoledì 2 novembre (inizio ore 20. 45 – biglietti online su Vivaticket o alla biglietteria del Teatro tel. +39 0431 370273).

"Quando suono con Fred ho la sensazione di essere trasportato su un tappeto volante, sul quale vai ad esplorare il mondo scegliendo traiettorie e destinazioni sempre nuove" afferma Enrico Rava nel presentare questo nuovo progetto. Registrato a Lugano nel novembre 2021, l’album è stato salutato come un incontro al vertice tra due maestri del jazz.

Rava, triestino, padre del jazz italiano contemporaneo e Fred Hersch, pianista di Cincinnati, condividono un profondo affetto per la tradizione e per il senso dell’invenzione melodica.

In questa registrazione, con flicorno e pianoforte che risplendono in modo cristallino, Rava e Hersch esplorano alcuni standard molto amati, oltre a ad alcuni brani propri, improvvisando liberamente insieme con un mirabile affiatamento.

Rava è un artista ECM da quasi cinquant’anni, mentre “The Song Is You” è il primo progetto di Fred Hersch - il pianista jazz più innovativo dell’ultimo decennio - per l’etichetta di Manfred Eicher.

Il secondo concerto in programma è un’anteprima della nuova edizione di Udin&Jazz Winter #3: sul palco del Teatro San Giorgio di Udine salirà giovedì 10 novembre (con inizio alle 20.00) il Jakob Bro Trio feat. Jorge Rossy & Larry Grenadier (biglietti online e nei punti vendita del circuito Vivaticket – info +39 04321720214 – www.euritmica.it).

Il danese Jakob Bro è uno dei più originali e interessanti chitarristi emersi sulla scena jazzistica del nuovo millennio, degno erede di storici innovatori quali Pat Metheny e Bill Frisell, suo principale ispiratore.

Dopo essersi messo in luce nel 2006 nella Electric BeBop Band di Paul Motian, ed aver consolidato la sua fama nel quintetto del trombettista Tomasz Stanko, Bro è oggi una delle espressioni più tipiche del suono ECM, apprezzato per la sua capacità di dilatare gli spazi sonori e creare paesaggi di grande suggestione. Nella sua significativa carriera artistica ha inciso con musicisti importanti come Lee Konitz, Craig Taborn, Mark Turner e con il suo stesso maestro, Bill Frisell. La formazione che il chitarrista predilige è però quella più intima e colloquiale del trio.

Nel concerto udinese Bro ha al suo fianco, alla batteria, il catalano Jorge Rossy, anche eccellente vibrafonista. Al contrabbasso ritorna a Udine il californiano Larry Grenadier, già ospite di Udin&Jazz con Pat Metheny e nel trio di Brad Mehldau.