Al via il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano

La Cerimonia di Apertura del XXXVII Festival del Cinema Ibero-Latino Americano si terrà sabato 12 novembre 2022, alle 20, nell'Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste (via Elisa Baciocchi 4). L'ingresso è gratuito, ma per questioni organizzative, chi intende essere presente alla serata è pregato di mandare il proprio nominativo e quello di eventuali accompagnatori all'email latinotrieste@yahoo.com.

Il Direttore Artistico del Festival Rodrigo Díaz introdurrà la serata e presenterà il programma della 37° edizione, mentre la delegata della Terza Missione del Dipartimento di Studi Umanistici Helena Lozano Miralles, porterà i saluti del Dipartimento. Al termine, intorno alle ore 21.00, la proiezione del primo Evento Speciale: il documentario Seremos millones di Diego Briata e Santiago Vivacqua, che ripercorre vita e carriera di Evo Morales, primo presidente indigeno della Bolivia e dell'America Latina. È la storia della lotta di un popolo e del suo leader contro il saccheggio delle risorse naturali della propria terra. Il colpo di Stato del 2019 sarà sanguinoso, ma il ritorno alla democrazia riaccenderà le sue forze ancestrali, fino a quel momento narrate solo nelle leggende.

La Cerimonia di Inaugurazione dà il via a nove giorni di cinema che porteranno a Trieste 102 film provenienti dall'America Latina, dalla Spagna, dal Portogallo e dalla stessa Italia, presente in tre coproduzioni (Fuori concorso, nel Concorso Ufficiale, il giallo psicologico Il morso del ramarro di Maria Lodovica Marini, coproduzione italo-argentina; Fuori concorso, in Contemporanea Concorso, il documentario italo-messicano La leyenda del árbol secreto di Giuseppe Carrieri, un viaggio tra Messico e Italia, sulle tracce del cacao e del cioccolato; in Salón España, la coproduzione italo-spagnola I primi saranno gli ultimi di Pasquale D'Aiello e Mauro Manna, che illustra il viaggio compiuto in Spagna dai registi, alla ricerca degli ultimi combattenti repubblicani volontari della Guerra Civile ancora in vita).

Diverse le sedi che ospiteranno la manifestazione: la sezione a tema ebraico Shalom, il sentiero ebraico in America Latina si terrà per tutta la giornata di domenica 13 novembre 2022 nel Museo della Comunità Ebraica 'Carlo e Vera Wagner', a partire dalle ore 10. Da lunedì 14 novembre, le proiezioni saranno al Teatro Miela (piazza Duca degli Abruzzi 3); l'Omaggio a Manuel Antin, nell'ambito della sezione Cinema e Letteratura, dal 14 al 16 novembre 2022, sarà nell'Aula Cinema del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, in via Principe di Montfort 3.

Tutte le informazioni aggiornate sul Festival e sul suo programma giornaliero su www.cinelatinotrieste.org.