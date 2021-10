Al via il Festival internazionale del Teatro Amatoriale Premio Mascherini

Prenderà il via sabato 9 ottobre il “Festival Internazionale dedicato a Marcello Mascherini”, che si concluderà sabato 6 novembre con la tradizionale serata di gala, quando finalmente sarà reso pubblico il titolo dello spettacolo che si aggiudicherà la “Foglia della magia”, preziosa opera d’arte realizzata dallo scultore azzanese di fama internazionale Dante Turchetto. Ad ospitare la dodicesima edizione saranno, come per le passate, i teatri “Mascherini” di Azzano Decimo e “Gozzi” di Pasiano di Pordenone, messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali che hanno confermato con entusiasmo la loro collaborazione per la kermesse che nel tempo si è conquistata una meritata notorietà oltre che una valenza internazionale.



Il “Festival Internazionale dedicato a Marcello Mascherini” riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere fortemente e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.



"E quindi uscimmo a riveder le stelle – commenta soddisfatto Franco Segatto, presidente della Fita di Pordenone – il Covid non è stato sconfitto, ma con una spallata siamo riusciti a riappropriarci della scena, ritornando a essere protagonisti dei nostri palchi, seppur con molti limiti. Per chi come noi opera nel mondo del teatro, sia di prosa che di lirica, il sipario a lungo abbassato per l’emergenza sanitaria ha significato non avere alcuna possibilità di calcare le scene. Superata la fase critica senza mai perdere le speranze e la voglia di fare e progettare, non è stato facile organizzare il nostro Festival: come lo scorso anno qualche defezione da parte delle compagnie italiane e straniere si è comprensibilmente registrata; dovremo fare i conti ancora una volta con la ridotta capienza dei teatri che non ci consentirà di accogliervi tutti; i controlli all’ingresso richiederanno qualche minuto di pazienza in più, ma troverete molta soddisfazione nella ricca carrellata di spettacoli che il nostro Comitato ha selezionato per voi. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, l’anima teatrale del nostro Belpaese è rappresentata nella sua completa interezza".Il Festival Mascherini si è dimostrato una delle manifestazioni, inerenti al teatro amatoriale, tra le più importanti della nostra regione ed anche per questo le Amministrazioni comunali di Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone continuano a sostenere la kermesse."Non meno importanti sono i numerosi partner privati quali Fondazione Friuli e la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, e altre preziose attività commerciali e industriali della zona che hanno da sempre creduto nel nostro progetto e ci seguono costantemente durante tutto il lungo e difficile percorso organizzativo. Vi siamo grati. Un doveroso ringraziamento è riservato ai gruppi artistici “Il Teatrozzo” di Pasiano di Pordenone e “Proscenium Teatro” di Azzano Decimo che, unitamente al Direttivo provinciale della Fita di Pordenone, seguono con attenzione tutte le fasi della manifestazione, dalla selezione degli spettacoli finalisti all’assistenza delle compagnie partecipanti. Come sempre è assicurata l’accoglienza e l’ospitalità alle concorrenti che vengono accompagnate a scoprire le bellezze turistiche e culturali che il nostro territorio riserva".