Al via il Piccolo Opera Festival con i Percorsi Musicali e i Concerti del Gusto

Conto alla rovescia per la XIV edizione del Piccolo Opera Festival diretto da Gabriele Ribis, che prenderà il via il 19 giugno a Cormòns e si concluderà il 18 luglio. In cartellone 24 spettacoli suddivisi in 5 sezioni, per una manifestazione che si connota sempre più transfrontaliera ed abbraccia anche la Brda, inserita con il Collio nella Tentative List dell’UNESCO Heritage. Un progetto originale in grado di offrire un’autentica “Esperienza Opera senza confini”, fra musica, paesaggi, luoghi di straordinaria potenza evocativa.



Percorsi Musicali e Concerti del Gusto

Novità di quest’anno sono i 7 appuntamenti fra musica, natura e gusto nel Collio, nella Brda e nei Colli Orientali, in programma dal 20 giugno al 15 luglio: Percorsi musicali fra le vigne italiane e slovene inframezzati da musica e Concerti del gusto con il coinvolgimento di produttori del territorio e degustazione di vini. A introdurli, l’Anteprima “Bravo, bravo, Don Pasquale!” che darà ufficialmente il via al Festival e si terrà il 19 giugno nel dehors dell’Enoteca di Cormòns alle 18.30 (ingresso libero).



Si tratta di eventi agili ed informali, da quest’anno ancor più votati ad offrire un’esperienza territoriale completa. Un’esperienza in cui il pubblico non è passivo, bensì attivo nella scoperta del territorio arricchito da suggestioni musicali pensate su misura per un autentico percorso emozionale.Per la realizzazione sono state coinvolte realtà locali ed internazionali. La giovane Silvia Tirel, autore di una tesi di laurea sulla candidatura alla Tentative List UNESCO Heritage di Brda/Collio/Cuei ha curato la scelta dei percorsi. In collaborazione con la neonata Accademia Internazionale Crescendo di Buje (Croazia) sono poi stati scelti i programmi musicali che accompagneranno alla scoperta di angoli magici del Collio/Brda. L’ensemble vocale di otto ragazze AD LIBITUM della Comunità italiana di Verteneglio (Croazia), il duo Lora Pavletic e Emilio Bezzi che accompagnerà la voce della giovane mezzosoprano istriana prima allo liuto e poi alla chitarra; infine il duo formato dal soprano Federica Vinci e dal fisarmonicista Boban Efremovski. Giovani artisti da Italia, Croazia, Macedonia saranno protagonisti fra chiesette, ville, castelli e aziende vinicole a cavallo del confine. Un modo nuovo per vivere il territorio con la bellezza di panorami, odori, sapori e suoni in un’esperienza musicale senza confini.