Al via la 23esima edizione del ShorTS International Film Festival

Comincia a Trieste domani, 1 luglio, e andrà avanti fino al 9, la 23esima edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo.

9 giorni di programmazione ad ingresso gratuito, per un totale di 150 complementari visioni con ampiezza di generi, stili, presenze, che si snoderà attraverso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini (dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour); il Teatro Miela (dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens, il Focus Israele, e si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi); e la Casa del Cinema (che ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi).

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids’n’Teens.

Ad aprire la serata, alle 20 al Teatro Miela, Bitterbrush di Emelie Mahdavian (USA, 2021), lungometraggio in concorso nella sezione Nuove Impronte e in anteprima nazionale, che è il ritratto di un’amicizia e del lavoro di due abili giovani donne nel bellissimo e sperduto paesaggio del West americano.

Alle 21 il Giardino Pubblico accoglierà l'inaugurazione ufficiale dello ShorTS IFF, a cui segue La regina delle nevi di Matteo Prodan (Italia, 2022), cortometraggio sviluppato da Bazzara – Italian Coffee Heritage, partner del Festival, che celebra e rafforza il suo legame con Trieste “Capitale del caffè”, per poi continuare con il primo blocco dei cortometraggi in concorso nella sezione Maremetraggio, tra cui si segnala Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare.

Spazio anche alla formazione con il workshop “Acting on Camera” a cura di Lorenzo Acquaviva (attore) e Davide Del Degan (regista), durante il quale i partecipanti, attraverso monologhi o dialoghi tratti da sceneggiature cinematografiche, lavoreranno sul rilassamento, la micro mimica e il piano di ascolto. L'appuntamento, su iscrizione, è fissato dalle 9.30 alle 19 presso la Casa del Cinema.