Al via la 42a edizione Premio Letterario in Lingua Friulana San Simon

Al via la 42a edizione del Premio Letterario in Lingua Friulana San Simon istituito nel 1979 per dare maggiore diffusione alla scrittura, lettura e comunicazione in 'marilenghe' attraverso la pubblicazione e la distribuzione delle opere vincitrici. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Codroipo, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), la Società Filologica Friulana, l’Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean e l’Ente Friuli nel Mondo, ha bandito il concorso per l'assegnazione del Premio Letterario in Lingua Friulana 'San Simon', 42a edizione, intitolato alla memoria dell’Ing. Angelo M. Pittana, per una Raccolta di racconti e per un Cortometraggio.



Le opere presentate dovranno essere redatte utilizzando non meno di 150.000 caratteri, spazi inclusi. I testi, anonimi, dovranno essere inediti, redatti utilizzando strumentazioni informatiche e scritti nella grafia ufficiale della lingua friulana, le stesse dovranno essere consegnate in tre copie cartacee e, pena l’esclusione dal concorso, su supporto informatico in formato word. Le opere narrative a concorso dovranno pervenire, entro le ore 12:00 di mercoledì 30 giugno 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Codroipo, piazza Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo (Ud). La busta dovrà essere chiusa e con la dicitura evidente “non aprire – Premio Letterario San Simon 2021”.



Le opere filmiche presentate dovranno avere uno sviluppo narrativo incentrato sul tema del Quadruvium/Quadrivium, toponimo latino della città di Codroipo, che significa crocevia di quattro strade. I cortometraggi - di durata non superiore ai 15 minuti - dovranno essere inediti. Le parti scritte (titolo del film, titoli di testa e di coda) dovranno essere in friulano e nel rispetto della grafia ufficiale; i dialoghi dovranno essere in lingua friulana per almeno il 50%, il resto potrà essere in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria del mondo previo impiego dei sottotitoli in lingua italiana o friulana. I lavori dovranno pervenire alla segreteria del Premio entro le ore 24:00 di lunedì 20 settembre 2021 con invio tramite Wetransfer (https://wetransfer.com/) all’indirizzo e-mail premisansimon@comune.codroipo.ud.it.La partecipazione al concorso è gratuita e la proclamazione dell’eventuale vincitore e dei segnalati di entrambe le sezioni al concorso si terrà il giorno di San Simone, giovedì 28 ottobre 2021, all'ora e nel luogo che saranno resi noti ai premiati e ai segnalati con avviso individuale, e alla cittadinanza con apposita comunicazione. Segretario del premio Antonella Ottogalli, storica dell’arte, esperta di lingua e cultura friulane, responsabile del Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana della Società Filologica Friulana, già sportellista di lingua friulana del Comune di Codroipo dal 2007 al 2018.