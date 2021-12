Al via la 51esima Stagione di Prosa della Carnia

Sul palco del Teatro Candoni di Tolmezzo, lunedì 6 dicembre alle 20.45, andrà in scena “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, una commedia generazionale scritta e diretta da Gabriele Pignotta che la interpreterà al fianco di Vanessa Incontrada. Pignotta dipinge il ritratto dei quarantenni di oggi usando i colori dell’ironia e invitando a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.



Per i non abbonati, i biglietti si possono acquistare in prevendita online sul circuito Vivaticket; a Palazzo Frisacco, dal lunedì al venerdì (martedì chiuso) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 - tel. 0433 41247; la sera di ogni singolo spettacolo dalle 19.00 al Teatro comunale Candoni.



Per quanto riguarda le misure anti covid, con l’introduzione del Green Pass rafforzato la capienza dei Teatri resta al 100% ma sarà permesso l’accesso in sala solamente a vaccinati e guariti dal Covid, previa esibizione del certificato vaccinale o di avvenuta guarigione (cartaceo o digitale); non si potrà più entrare in Teatro con il Green Pass da tampone. Chi avesse acquistato un biglietto e si trovasse in quest’ultima condizione, potrà richiederne il rimborso presso la biglietteria del Teatro. Nelle sale teatrali vige l’obbligo di indossare la mascherina.



Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Cultura del Comune di Tolmezzo, telefonando ai numeri 0433 487961 – 487987, visitare il sito www.comune.tolmezzo.ud.it oppure contattare la Biglietteria ERT al numero 0432 224246 | e-mail biglietteria@ertfvg.it.