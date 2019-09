Al via la campagna abbonamenti del Rossetti

Inizia venerdì 6 settembre la Campagna Abbonamenti per la Stagione 2019-2020 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



Si potranno dunque confermare gli abbonamenti a turno fisso (entro il termine del 27 settembre), acquistare nuovi abbonamenti “con le stelle” e a turno libero e si potranno ottenere informazioni sugli spettacoli, i prezzi e sulle tante formule d’abbonamento che lo staff del Teatro Stabile rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo, per gusti ed età.

Dunque tutti sono i benvenuti al Rossetti e tutti troveranno un modo agevole e interessante per farsi conquistare dai tanti attori, dalle grandi proposte e dalle molte sorprese del cartellone 2019-2020.



Alla biglietteria del Politeama Rossetti, al Ticket Point di Corso Italia, all’Info Point del Centro Commerciale Torri d’Europa ci si potrà rivolgere per informazioni, acquisti e prenotazioni come presso le agenzie e tutti i punti vendita dello Stabile regionale.

Come sempre si può visitare il sito www.ilrossetti.it, completamente aggiornato e rivolgersi per informazioni e dettagli al tel 040-3593511.



Nel contempo riprende anche l’attività dello Stabile regionale in tournée: la produzione “(Tra parentesi) la vera storia di un’impensabile liberazione” di e con Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua che è stata tanto applaudita in sede lo scorso anno, sarà ospite proprio il 6 settembre al Festival Mosto – un festival di narrazione diretto da Matteo Caccia sull’appennino forlivese – mentre il 14 settembre lo spettacolo sarà in cartellone al Festival della Filosofia di Modena.



Si ricorda che fino al 27 ottobre, la Biglietteria del Politeama Rossetti sarà aperta da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.