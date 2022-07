Al via la campagna abbonamenti del Teatro Stabile Sloveno

Sopra le nuvole è il motto della stagione 2022/2023 del Teatro Stabile Sloveno. Dopo i voli della scorsa stagione, ripartirà verso nuovi viaggi aerei con un programma la cui struttura finalmente riporterà il pubblico sui binari consueti con un ciclo di produzioni del Teatro stabile sloveno, tre serie di spettacoli ospiti e molte collaborazioni.

E’ iniziata la prenotazione degli abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno a Gorizia. Fino al 12 agosto l’abbonamento a prezzi scontati! Gli abbonamenti si possono prenotare presso la biglietteria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20 – tel. 0481 33288) con orario 9-13 (feriali).

Le rappresentazioni saranno sovratitolate in lingua italiana e si terrano presso il Kulturni dom e il Centro culturale Lojze Bratuž di Gorizia. Anche per la prossima stagione sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito.

Il programma prevede otto eventi: quattro produzioni e coproduzioni TSS, due spettacoli ospite e due eventi speciali proposti dal Kulturni dom e dal CC Lojze Bratuž.

Il motto della stagione trae ispirazione dal titolo della coproduzione con la quale il programma si aprirà nel mese di novembre, ovvero Come in cielo di Kay Pollak. Il regista Samo M. Strelec metterà in scena l’adattamento dal film “As It Is in Heaven” che nel 2004 è stato candidato agli Oscar per il miglior film straniero. Si tratta della storia di un direttore di successo che decide di interrompere la carriera e ritornare al proprio paese, nel nord della Svezia, dove la sua vita cambierà completamente dopo l’incontro con i cantori del locale coro parrocchiale. Lo spettacolo sarà una coproduzione con il Teatro nazionale di Nova Gorica e verrà realizzato in collaborazione con la Glasbena matica.

Un racconto di Vladimir Bartol sarà alla base della produzione successiva, con la regia dell’artista serba Andželka Nikolić (alla sua prima collaborazione con il TSS). Lo spettacolo dal titolo Qualcosa nell’aria utilizzerà diversi linguaggi teatrali per trattare il tema delle dinamiche dei rapporti che in ambito lavorativo interferiscono con la vita privata.

La regista Ivana Djilas metterà invece in scena lo spettacolo Mario e il mago dal romanzo di Thomas Mann. È la storia, dai chiari riferimenti politici, di un mago che utilizza le proprie capacità mentali per controllare il pubblico e in questo senso rappresenta il potere che esiste a causa dell’irrazionalità degli spettatori.

Tra le produzioni ci sarà anche una fiaba che offre l’occasione per analizzare i rapporti tra apparenza e sostanza e il tema del rapporto con l’autorità. I vestiti nuovi dell’imperatore, adattamento di Milan Jesih dalla celebre fiaba di Andersen, verrà messo in scena dal giovane regista sloveno Luka Marcen in una coproduzione con il teatro di Ptuj e il Cankarjev dom di Ljubljana.

Il programma base in abbonamento comprenderà due spettacoli ospite. Il progetto dell’attore Branko Završan per il teatro di Celje dal titolo Sii teatro!. Lo spettacolo attraverso note canzonette parla di temi fondamentali per il destino del teatro ed è un omaggio sia agli artisti che al pubblico. Andrà in scena a Trieste e a Gorizia, dove aprirà la stagione TSS nel mese di ottobre. Nel segno dello scambio tra comunità linguistiche e culturali della nostra regione. Per la prima volta il Teatro Stabile Sloveno ospiterà una produzione del Teatri Stabil Furlan. Se vivrò, dovrò pur tornare è un testo che esplora il legame di Pier Paolo Pasolini con la terra delle sue estati giovanili e con la lingua delle sue prime raccolte poetiche.