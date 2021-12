Al via la nuova edizione del concorso 'Pia Baschiera - Arrigo Tallon'

Sono aperte fino al 31dicembre 2021 le iscrizioni alla 13. edizione del Concorso musicale organizzato dalla Fondazione “Pia Baschiera-Arrigo Tallon”, presieduta da Fulvia Mellina, rivolto quest’anno ai giovani allievi di Chitarra Classica e di Pianoforte residenti in provincia di Pordenone.

(www.concorsopiabaschieratallon.jimdo.com o www.fondazionebaschieratallon.it)

La prova preliminare si svolgerà domenica 30 gennaio ‘22 nella Sala della musica della villa “Baschiera-Tallon”, sede della Fondazione in Via Oberdan, dove i candidati potranno testare lo storico pianoforte Bluthner appartenuto a Pia Baschiera, datato Lipsia 1939, recentemente restaurato e disponibile a quanti lo richiedessero per motivi di studio o prove musicali.

La commissione giudicatrice, composta dai maestri Roberto Turrin, Stefano Viola, Annamaria Domini, Matteo Rigotti e da Gianni Della Libera e Fiorella Mattiuzzo che curano anche la parte organizzativa, avrà il compito di selezionare i più promettenti talenti musicali del nostro territorio che potranno accedere alla seconda prova-concerto finale che si svolgerà domenica 13 febbraio ‘22 nella sala della SOMSI (Storica Associazione Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione) di Pordenone con la proclamazione dei vincitori e la consegna delle borse di studio offerte dalla Fondazione.

Ogni evento si realizzerà nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Tra i premiati delle passate edizioni rivolte a diverse classi musicali ricordiamo Martina e Leo Morello, Stefania Pigozzo, Enrico Coden, Erica ed Elisa Fassetta, Giulio Bertolo, Alberto Francesconi, Francesca Agostinis, Filippo Rosso, Francesco Bomben, Raffaele Tajariol, Lorenzo Moro e Benedetta Infurnari, giovani talenti che stanno costruendo con successo il loro futuro, per alcuni anche professionale, nella musica.