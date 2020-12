Al via la quarta edizione del concorso Vôs de Basse

Il Natale porta un dono anche a tutti gli amanti della scrittura in lingua friulana. Proprio in questi giorni, infatti, è uscito il bando per partecipare alla quarta edizione del concorso letterario “Vôs de Basse”, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, attraverso lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana/ Radio Onde Furlane. Oltre ad essere un’ottima occasione per cimentarsi con la produzione di testi in friulano, l’iniziativa intende anche omaggiare alcune delle figure che hanno arricchito il panorama culturale della Bassa Friulana, come Pre Zaneto, Tita Marzuttini, Gina Marpillero, Luciano Morandini, Alviero Negro e Pierluigi Visintin.

Per cercare di dare voce a tutte le diverse espressioni, il bando di quest’edizione si è ampliato di una nuova sezione per gli adulti, dedicata alle traduzioni, che va ad affiancarsi a quelle per la narrativa (racconti brevi e testi teatrali) e per la poesia. Rimane inoltre presente la sezione riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (racconti brevi o componimenti poetici). La partecipazione è gratuita e aperta anche ai residenti all’estero.



I lavori dovranno pervenire, in busta chiusa e contraddistinti da un motto e dalla dicitura “Concors Vôs de Basse”, all’ufficio protocollo del Comune di San Giorgio di Nogaro entro le 17.30 di lunedì 8 marzo 2021. Una giuria di esperti valuterà le opere e nominerà i vincitori di ciascuna sezione, i quali riceveranno come premio un buono spendibile per l’acquisto di libri. Il bando del concorso e la scheda di adesione sono reperibili in tutte le biblioteche dei Comuni organizzatori e sui relativi siti istituzionali. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0431620281 o scrivere a: