Al via la seconda edizione di Mittelyoung

Mittelyoung ha inizio. Una rassegna unica in Europa che mette in scena 9 spettacoli selezionati dai giovani curatores under30 e che unisce prosa, danza, musica e anche circo della scena mitteleuropea under 30, dando un sostegno concreto agli artisti. Mittelyoung è stato la scommessa vincente dei 30 anni di Mittelfest, una finestra aperta sulla nuova generazione di artisti internazionali, chiamati a raccontare il presente e il futuro della Mitteleuropa e dei Balcani.

Mittelyoung ospiterà i 9 spettacoli usciti vincitori dal bando concluso lo scorso febbraio con 148 proposte giunte da 20 Paesi centro-europei e balcanici: 3 di teatro, 3 di danza, 3 di musica, in rappresentanza di 6 diverse nazionalità (Austria, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca).

Fil rouge è il tema dell’edizione 2022 di Mittelfest, scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini, ovvero gli Imprevisti, quella densità di eventi emersi e sommersi che determinano vite, scelte e anche la sostanza di un’epoca.

Si inizia ufficialmente domani pomeriggio, giovedì 12 maggio, a Cividale del Friuli nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con due spettacoli. Alle 17 Mittelyoung si apre in musica con Enimon Enis di Chez Fría Ensemble (Austria): dal barocco al funk, dal jazz all’elettronica con i capolavori di tutte le epoche. Si prosegue alle 20.30 con Assenza Sparsa di Pan Domu Teatro, il racconto personale ed emotivo di un’esperienze nelle corsie di ospedale.

Biglietti in vendita in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure online.

Il programma di domani, giovedì 12 maggio:

alle ore 17 – ENIMON ENIS – musica, prima assoluta, Austria - chiesa di Santa Maria dei Battuti. Originali nel mescolare diversi stili, suoni e ritmi, gli Chez Fría Ensemble ci portano in un viaggio musicale imprevisto: dal barocco al funk, dal jazz all’elettronica. Ispirandosi ai capolavori di tutte le epoche, i musicisti, con tromba, flauto dolce, tastiere, sintetizzatore e batteria, colgono diverse essenze musicali e le trasportano in forme nuove nel presente. Gli Chez Fría fondono temi antichi, da Hildegard von Bingen, John Dowland e Johann Sebastian Bach, a loro nuove composizioni, talvolta sfruttando le possibilità del live electronics e talvolta concentrandosi su singoli elementi sonori.

ore 18 – incontro con gli artisti – Bar da Giordano, Piazza San Giovanni 4, con Pan Domu Teatro e Chez Fría.

ore 20.30 - ASSENZA SPARSA – teatro, Italia - chiesa di Santa Maria dei Battuti. Assenza Sparsa nasce dal gennaio 2016 quando, in seguito a un incidente, un amico entrava in coma e dopo qualche giorno moriva. Aveva 27 anni, noi 23 e 25, avevamo condiviso casa, cucina e scuola. Nel 2019 abbiamo il privilegio di poter avviare una ricerca al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Per due settimane dormiamo, mangiamo e passeggiamo per l’ospedale e il reparto di rianimazione. È lì che Assenza Sparsa trova il suo equilibrio e scopre la sua forma teatrale. Lo spettacolo viaggia su due binari paralleli: il primo, emotivo e personale, è la storia che ci ha toccato in prima persona; il secondo, medico-scientifico, risiede nelle conversazioni avute con i medici e il personale del reparto intorno a temi come il coma, il sonno, la morte e la percezione del dolore.