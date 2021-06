Al via le prenotazioni per Piano City Pordenone

Da oggi, venerdì 11 giugno, alle 20.30, è possibile prenotare gli eventi di Piano City Pordenone, la tregiorni (dal 18 al 20 giugno) dedicata alla musica e alla cultura, durante la quale la città si riempirà di musica nei 55 concerti (fino a domenica 21 giugno), eventi serali, inaugurazioni e prime assolute.



“Piano City Pordenone”, è il festival curato da Lucia Grizzo, Antonella Silvestrini e Bruno Cesselli, giunto alla terza edizione, organizzato dal Comitato Piano City Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone e grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, oltre che da numerose istituzioni e sponsor privati che hanno deciso di partecipare alla manifestazione, sostenendola, promuovendo l’impresa della cultura e testimoniando la gioia nel ricominciare nel segno della musica. Anche quest’anno il festival rientra nel cartellone della Festa della Musica del Ministero della Cultura.



Gli appuntamenti, come di consueto, saranno tutti a ingresso gratuito e sarà obbligatoria la prenotazione che sarà online accessibile dal tasto “prenota” a partire dalla scheda di ciascun concerto dal sito www.pianocitypordenone.it. A dare supporto operativo alla manifestazione saranno le associazioni la cifra, Sviluppo e Territorio, i volontari del Gruppo comunale della Protezione Civile e della Protezione Civile Ana (Associazione Nazionale Alpini) di Pordenone.La gratuità dei concerti è possibile proprio in virtù dello strategico supporto delle Istituzioni Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, e della generosità dei privati partner di progetto che hanno fermamente sostenuto l’iniziativa: Confindustria Alto Adriatico, Teatro Verdi di Pordenone, Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso Tagliamento, Consorzio Pordenone Turismo, Ordine degli Architetti di Pordenone, Yamaha, Mobilificio Sangiacomo, Karton, Angoris, Mht, Interporto, Neos, Tecnoclean, Salamon Immobiliare, Bcc Pordenonese e Monsile, Remo Savian, Rotary Club Pordenone Alto Livenza specialmente per l’attenzione ai giovani. E ancora i partner Mozzon, Baldissar, Feregotto Elevatori, Sina, Marcolin Covering, La Degusteria Di Ferronato, Jesoldolce, Visotto Supermercati, Boz Trading, Carrozzeria Fontana, Reale Mutua. Imprescindibile il supporto dei partner tecnici Interlaced, Mp Musica, Park Hotel Pordenone, Visivart, Le Troi Chef, Cartimballo, Regia Comunicazione, Tipolitografia Martin, Prime Baloons.