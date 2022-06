Al via Marina in Rock Estate 2022

Il cantiere nautico Marina Timavo propone per l'estate 2022 una novità assoluta: un ricco programma di concerti con artisti e band musicali dell'underground locale. Sotto l’insegna “Marina in Rock” 2022 sono previste otto serate a partire dal 10 giugno fino al 29 luglio.

Al Villaggio del Pescatore si esibiranno in concerto, ogni venerdì, artisti e band musicali dell'underground triestino. Sono in calendario le esibizioni live della vocal band 252, la cover band degli ZZTop 22 Top, gli Hold Line che ripropongono dal vivo classici del rock, pop e blues, il cantante veneziano Lorenzo Ballarin (apparso per un decennio in importanti trasmissioni televisive della Rai), la cover band dei B’m’B Band, la Party band Backspritz Boys, e le tribute band di Lucio Battisti Emozioni per sempre e dei new Troll, i Cavalieri dell’Ontario.

Il debutto, venerdì 10 giugno, sarà affidato alla vocal band dei 252 con Io spettacolo "Passa il tempo".

I 252 nascono il 1° settembre 2018 come gruppo vocale dallo scioglimento dei Taxus Media (Roby Germani) e della Rock band (Maury Macchia ) con l'aggiunta del cantante Roby Michieli (ex Taxus Media ) e di Italo Ceppa (Cippo della Cippo Band). Il gruppo tiene una lunga serie di serate all’insegna della storia della musica italiana proponendo le canzoni con una loro marchio di fabbrica per interpretazione e vocalità. Si ripropongono dopo il lockdown con i tre quarti dei componenti originali e l'aggiunta di Giuliano Pieliz (ex Taxus Media) proponendo pezzi dei mostri sacri della musica Italiana da Una miniera dei New Trolls a Mondo di Jimmy Fontana, da Cosi ti amo, cover dei Bee Gees a L'estate sta finendo dei Righiera, passando per Un amore cosi grande e Sarà perché ti amo per una serata all insegna del tempo passato.

Ingresso gratuito (per un massimo di 200 persone). Prenotazioni allo 040209868.

Programma: alle 18.30 apertura chioschi con birra, calamari e canoce; alle 21 inizio concerto; alle 23 apertura chiosco con le palacinke della buonanotte.

Calendario eventi estate 2022

Venerdì 10 giugno 252 vocal band

Venerdì 17 giugno 22 TOP

Venerdì 24 giugno Hold Line

Venerdì 1 luglio Lorenzo Ballarin

Venerdì 8 luglio B’m’B Band - cover band – artisti vari

Venerdì 15 luglio Backspritz Boys

Venerdì 22 luglio Emozioni per sempre – cover band Lucio Battisti

Venerdì 29 luglio I Cavalieri dell’Ontario – cover band New Trolls