Al via Piancavallo bambina, piccolo grande Festival dedicato alle famiglie. Piazzale della Puppa (in caso di maltempo Sala InfoPoint) accoglierà grandi e piccini con attività artistiche, grandi giochi, letture, spettacoli e divertimento. Tutti i giorni dalle 10 alle 16 giochi, laboratori e divertimento e, alle 17.30, non mancheranno gli spettacoli.

Si parte lunedì 8 agosto con la Compagnia Roggero di Varese che presenta Il principe ranocchio, spettacolo teatrale con burattini, pupazzi e attori. Testo, musica, scenografia, burattini e pupazzi: Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi; con Gabriella Roggero e Metello Faganelli.

Un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione. A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio? Una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea.

La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione. Temi musicali composti appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo svolgimento.

Martedì 9 agosto, sempre alle 17.30 in piazzale Mario Della Puppa (in caso di maltempo Sala InfoPoint), la Compagnia Nata Teatro di Bibbiena (Ar) presenta Emanuela e il lupo, spettacolo con attori e pupazzi di Livio Valenti con Livio Valenti e Eleonora Angioletti, musiche di Lorenzo Bachini, scenografie e costumi di Andrea Vitali.

La giovane Emanuela, lasciata la casa dei suoi genitori, si mette in viaggio finché arriva in un bosco, dove decide di fermarsi; comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando. La bestia feroce vorrebbe mangiarsi Emanuela, ma ha paura del suo bastone e del suo coltello, mentre trova curioso il suo libro e la sua pentola.

I due sconosciuti cominciano a osservarsi: si avvicinano, si annusano e si raccontano; però un giorno, il Lupo tenta di papparsi la ragazza, ma ahimè o per fortuna, succede un imprevisto che li farà diventare amici… perché, come il detto dice, la solitudine è una brutta bestia.

Lo spettacolo contrappone, come nelle fiabe classiche, il buono e il cattivo, ma essendo una fiaba moderna, procede con tecniche narrative originali: Emanuela, che rappresenta la giovane eroina che sta compiendo il suo viaggio di crescita, ha delle armi in mano (il coltello e il bastone) che però, utilizza non per combattere, ma per costruire. Il Lupo invece, pur essendo il malvagio, si preoccupa perché vede il suo bosco invaso dall’umano; quindi è la belva, in questa storia, ad aver paura dell’intruso che gli può portare via ciò che possiede.

Ambedue i personaggi, pur nella leggerezza del racconto, hanno le loro ragioni profonde e sono psicologicamente complessi.

Mercoledì 10, la Compagnia Il Laborincolo di Perugia presenta Torsolo, spettacolo con attore e burattini. Da un’idea di Marco Lucci e Matthias Träger, animatore Marco Lucci, burattini Eva Hausegger e Marco Lucci, scenografie Marco Lucci e regia Matthias Träger.

“Torsolo non era il suo vero nome, ma tutti lo chiamavano così da quando erano piccoli e andavano per i campi a rubare le mele…”. Siamo nel parco del paese dei burattini. Gli amici di una volta sono ormai diventati grandi, hanno trovato un lavoro e hanno smesso di giocare: Massimo il forte è il grande operaio del comune, Gianni il furbo è il direttore dello zoo, solo Torsolo invece…parlava ancora alle farfalle. Sembrava il più debole, quello strano, l’amico di nessuno, finché un giorno arrivò una notizia clamorosa: “Attenzione! Attenzione! Lilith, lo straordinario animaletto a cinque zampe, è scappato dallo Zoo!!!”.

E chi la riprende adesso? E come? Gianni, con la sua ingegnosa trappola? Massimo, con il suo gigantesco “Martellus carrellatus”? …Meno male che c’è anche Torsolo.