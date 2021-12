Al via Titoli di coda per orientarsi nell'universo cinematografico

Al via Titoli di coda, una serie di incontri di orientamento nell'universo cinematografico, a cura del Sistema regionale delle Mediateche del FVG. Un appuntamento dedicato a chi vuole capire come funziona la produzione cinematografica in Friuli Venezia Giulia, incontrando dal vivo professionisti del cinema, e a chi vuole studiare per lavorare nell'ambiente. L’iniziativa si struttura in due fasi e parte con Ti racconto un film, che vedrà ciascuna delle mediateche - Mediateca Cinemazero di Pordenone, Mediateca de La Cappella Underground di Trieste, Mediateca “Mario Quargnolo” del Visionario di Udine e Mediateca “Ugo Casiraghi” di Gorizia – illustrare com’è stato ideato, sviluppato e realizzato un importante film nato nel suo territorio.



Il primo appuntamento è fissato per domani martedì 14 dicembre, alle ore 16.30, al Visionario per raccontare L'angelo dei muri di Lorenzo Bianchini, appena presentato al Torino Film Festival. Saranno presenti Samantha Faccio (produttrice, Tucker Film), Paola Pegoraro (direttrice di produzione), Alessandra Santanera (capo reparto trucco). L’evento è ad ingresso libero con prenotazione online su www.visionario.movie oppure presso la cassa del Visionario.



I prossimi appuntamenti racconteranno invece la genesi e la realizzazione di The Jungle a Gorizia, Paradise a Trieste e Menocchio a Pordenone.Titoli di coda proseguirà poi con una seconda parte, online, a febbraio 2022: Studiare cinema: si può fare! L’appuntamento sarà dedicato alle università e scuole di cinema in Italia e in Europa e sarà a cura di Anna Bertolli. Con una tesi di dottorato sulla formazione professionale per il cinema e l’audiovisivo, Anna Bertolli ha svolto un tirocinio presso la Film Commission dell’Alto Adige e attualmente si occupa di organizzazione di festival ed eventi.Per accedere al Visionario è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19, e indossare la mascherina (chirurgica o ffp2).