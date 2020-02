Al VisioKids 'Ailo - Un'avventura tra i ghiacci'

Continua l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni pensate per i più piccoli, accompagnate come sempre da una deliziosa merenda al sacco! Domani sabato 8 febbraio alle 17.20 al cinema Centrale, Ailo - Un'avventura tra i ghiacci, l'incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia. Un percorso alla scoperta di strepitosi paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva in cui vivono animali stupendi. Una storia narrata da immagini uniche - raccolte in sedici mesi durante le quattro stagioni - che mostrano la crescita di Ailo, la piccola renna che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura e a superare straordinarie sfide alla scoperta di un mondo bellissimo.

L’appuntamento con VisioKids continuerà sabato 15 febbraio con Dolittle, le avventure dell’eccentrico dottore che parla con gli animali, e sabato 22 con Il richiamo della foresta, nuovissimo adattamento del celebre romanzo di Jack London!

VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, La Birba - Used Stuff for Kids e City4Moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.