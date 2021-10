Al Visionario 'Gloria: apoteosi del Soldato Ignoto'

In occasione delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto, lunedì 25 ottobre alle ore 19.45 sul grande schermo del Visionario, a Udine, 'Gloria: apoteosi del Soldato Ignoto', in una copia d’epoca restaurata, digitalizzata e musicata dalla Cineteca del Friuli. Ad introdurre la proiezione Lucio Fabi, storico e consulente museale, autore di numerosi libri sulla I Guerra Mondiale. Con La Cineteca del Friuli collabora da molti anni alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio filmico della Grande Guerra, anche collegato alla valorizzazione dei luoghi del conflitto.



La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema (tariffe speciali: biglietto intero €5, ridotto €4).



Realizzato nel 1921 dalla Federazione Cinematografica Italiana e dall’Unione Fototecnici Cinematografici, 'Gloria: apoteosi del Soldato Ignoto' documenta le fasi della cerimonia del Milite Ignoto, dalla preparazione del carro funebre allestito a Trieste al momento più toccante, la scelta - tra undici salme di caduti ignoti riunite nella basilica di Aquileia - del caduto che simboleggerà il sacrificio della Nazione intera (scelta affidata a Maria Bergamas, madre di un volontario triestino disperso in guerra). Seguono il lento viaggio in treno della bara, accolta in ogni stazione da folle reverenti, l’arrivo a Roma, la cerimonia al Vittoriano e le manifestazioni del 4 novembre 1921 nelle principali città italiane. Le riprese, dal 28 ottobre al 4 novembre, sono state effettuate a Trieste, Aquileia, Grado, Udine, Codroipo, Pordenone, Sacile, Conegliano, Venezia, Mestre, Montenegrotto, Pontelagoscuro, Ferrara, Firenze, Arezzo, Orvieto, Roma, Napoli, Milano, Genova, Bergamo, Catania, Messina, Torino.



Sullo schermo del Visionario sarà proposta una copia restaurata dalla Cineteca del Friuli a partire dai materiali conservati dalla Cineteca Nazionale di Roma, sonorizzata con l'accompagnamento al pianoforte di Mauro Colombis, musicista che da molti anni vive in Australia, formatosi all'accompagnamento di film muti nella prestigiosa scuola creata dalle Giornate del Cinema Muto.La proiezione di '' è realizzata in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario tra le iniziative di promozione di cinema del territorio e fa parte delle iniziative organizzate dal Comune di Udine per le celebrazioni per il "Centenario del Milite Ignoto 1921 – 2021"