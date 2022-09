Al Visionario aperitivo in giallo con Maigret

La pipa incessantemente accesa. Il cappello. Il cappotto con il collo di velluto. E poi il Calvados consumato nei bistrot. Il pollo al vino. La corporatura massiccia. Siamo assolutamente certi che non servano altri indizi per capire che stiamo parlando di uno dei personaggi più mitici di tutta la letteratura moderna: il commissario Maigret. Settantacinque sono i romanzi che lo vedono protagonista, firmati tra il 1930 e il 1972 da Georges Simenon, ma anche il cinema e la tivù gli hanno reso. Proprio il cinema, adesso, ha riportato Maigret sotto i riflettori, dedicandogli l’omonimo film di Patrice Leconte interpretato da Depardieu e ispirato a Maigret e la giovane morta.

In occasione dell’uscita in sala del film, venerdì 16 settembre al Visionario un aperitivo in compagnia del critico Giorgio Placereani, che ci condurrà alla scoperta del mitico commissario! L’incontro si terrà al bistrò del Visionario alle 18.30 e sarà seguito dalla proiezione in sala alle 19.30 del nuovo Maigret. Gli spettatori potranno inoltre brindare con un calice di vino offerto dall’azienda Collavini.

Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.