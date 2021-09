Al Visionario di Udine i film della Mostra del Cinema di Venezia

Martedì 21 settembre a partire dalle 21.00 la sala cinematografica udinese ospiterà due opere provenienti dalla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, introdotte dal critico cinematografico Alessandro Gropplero: “L'ultimo spegne la luce” di Tommaso Santambrogio (Italia 19') cortometraggio della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), e, a seguire, “Eles Transportan a Morte/ They Carry Death” (Colombia 2021) di Helena Girón e Samuel M. Delgado, Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico.



Arrivano al Multisala Visionario di Udine i film della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale.



Martedì 21 settembre a partire dalle 20.00, la sala cinematografica udinese ospiterà, infatti, le proiezioni de “Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica”, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie In collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Sncci Triveneto, l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e con il contributo e il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto della Provincia autonoma di Trento, e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.



La serata, che sarà arricchita dalla presenza in sala del critico cinematografico Alessandro Gropplero, inizierà con la proiezione di “L'ultimo spegne la luce” di Tommaso Santambrogio (Italia 19'), proveniente dalla sezione SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Di rientro da una cena da amici, una giovane coppia rimane chiusa fuori di casa, trovandosi a fare i conti con le scorie della propria convivenza.Seguirà “Eles Transportan a Morte/ They Carry Death” (Colombia 2021) di Helena Girón e Samuel M. Delgado, film vincitore del Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico. 1492. Tra l’equipaggio capitanato da Cristoforo Colombo viaggiano tre uomini che a quest’ora avrebbero dovuto essere morti. Sono riusciti a evitare il loro triste destino partecipando a questo viaggio incerto. Raggiunte le Isole Canarie fuggono portando con sé una delle vele della nave. Nel frattempo, nel “Vecchio Mondo”, una donna cerca di salvare la sorella morente portandola da un guaritore. Entrambi questi viaggi tentano di prendersi gioco della morte. Entrambi questi viaggi sono in balìa della storia.Le opere della Settimana Internazionale della Critica torneranno al Multisala Visionario mercoledì 29 settembre con “Inchei” (Italia, 17') di Federico Demattè e “Karmalink” (Cambogia, USA, 102’) di Jake Wachtel, che sarà presente in sala durante la proiezione.Le proiezioni sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione.L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.