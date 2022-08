Al Visionario i sogni animati di Miyazaki

Lunedì 8 agosto dalle 18 alle 19 Piccoli Visionari ci porta alla scoperta della Mediateca Mario Quargnolo con l'appuntamento I sogni animati di Miyazaki & co.

Mentre i capolavori del grande Hayao Miyazaki ritornano al cinema (adesso in sala trovate Porco Rosso e dall’11 agosto Il Castello Errante di Howl), la Mediateca invita grandi e piccini a scoprire e riscoprire tutto il suo cinema, assieme a quello degli altri grandi maestri dell’animazione giapponese dello studio Ghibli. Giulia Cane e Luca Censabella condurranno un quiz animato per chiacchierare sui film dello studio Ghibli e su vari aspetti della cultura giapponese. Età consigliata: dai 6 anni in su.

Piccoli Visionario tornerà lunedì 22 agosto con l’incontro “Non solo supereroi!” a cura di Filippo Zoratti, per ripercorrere la storia recente del cinema fantasy e di fantascienza (per ragazzi, ma non solo).

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (non è necessaria la prenotazione). Piccoli Visionari è organizzato in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario e rientra tra gli appuntanti di Visio Garden 2022. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie.