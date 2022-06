Al Visionario l’Anatomia di 'L'angelo dei muri'

L’Anatomia del film torna nel mese di giugno con un appuntamento speciale: sotto la lente di Giorgio Placereani L’angelo dei muri, intensa favola nera, girata fra Trieste e San Vito al Torre, e firmata dal regista udinese Lorenzo Bianchini. L’appuntamento (unico, senza proiezione del film) è fissato per martedì 7 giugno ore 18.30 al bookshop del Visionario. A dialogare con Giorgio Placereani sarà proprio Lorenzo Bianchini, ospite speciale di questa Anatomia “istantanea”.

Trieste, oggi. Pietro vive in un vecchio appartamento, finché non arriva un’ordinanza di sfratto. L’anziano non vuole andarsene e mette a punto una strategia per continuare a vivere segretamente dentro casa. Poi, un giorno, arriva “il nemico”: una madre disperata con la figlia. Come reagirà Pietro?

L’Anatomia del film è organizzata dalla Mediateca Mario Quargnolo del Visionario. L'incontro - a ingresso libero, senza prenotazione o iscrizione - è consigliato solo a chi ha già visto il film. L’Angelo dei muri è in programma al Visionario.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina ffp2.