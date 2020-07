Al Visionario, l'anteprima di 'The Great Circus Show'

Il lungometraggio “The Great Circus Show”, girato l’estate scorsa tra Friuli e Lombardia, è ormai a un passo dall’essere svelato al pubblico nella sua prima proiezione, in programma il 17 luglio alle 19.30 (5 euro il costo del biglietto) al cinema Visionario di Udine.

Per questo motivo, è prevista a giorni anche l’uscita dell’ultimo trailer del film di produzione X Company, che è già stato anticipato da due brevi video disponibili sul canale Youtube e dai poster degli attori protagonisti pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram della compagnia.

In quest’ultimo periodo, inoltre, la campagna social sarà arricchita da nuove foto provenienti dal backstage. Inutile dire che la felicità regna sovrana tra i due registi Mattia Cantarutti e Alex Romanello che, nonostante avessero puntato fin dall’inizio a ottenere proiezioni nelle sale cinematografiche, certo non si aspettavano d'inaugurare il loro primo film in un luogo così prestigioso.

Ampiamente soddisfatto è anche il produttore esecutivo, Alessandro Poli, soprattutto per essere riuscito, anche con gli inevitabili ostacoli legati al Covid-19, a rispettare i tempi preventivati.