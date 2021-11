Al Visionario l'eccentrica love story 'I Weirdo'

Lunedì 29 novembre terzo e ultimo appuntamento con Effetti Speciali – Cinema e pensieri su disabilità, riabilitazione, inclusione, la rassegna che vede collaborare La Nostra Famiglia, presidio di riabilitazione di Pasian di Prato, e il CEC - Visionario. Sullo schermo alle ore 20.30 I WEIRDO di Lyao Ming-li, love story eccentrica – e amatissima dal pubblico del FEFF di Udine, dove era stata presentata! Una coloratissima favola pop, tanto irresistibile quanto bizzarra, girata interamente con un iPhone e dedicata alla collisione tra due “stranezze”: due giovani outsider, afflitti da disturbi ossessivo-compulsivi, che cercano (e, forse, trovano) l’anima gemella.



A introdurre la serata Anna Antonini, esperta e autrice di libri sul cinema d’animazione che negli ultimi anni ha dedicato la sua ricerca e l’attività di formatrice ai temi dell’inclusione e l’intercultura nello sguardo del cinema e delle serie tv.



I WEIRDO sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Per la programmazione completa e l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).