Al Visionario la cerimonia di apertura del Cinema di Venezia

Mercoledì 2 settembre, alle ore 19.00 sul grande schermo del Visionario, in diretta da Venezia, la Cerimonia di Apertura della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica! A seguire la proiezione in anteprima del film Lacci di Daniele Lucchetti, presentato Fuori Concorso e interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini.



Un’iniziativa senza precedenti (realizzata in collaborazione con ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con Rai Radio Televisione Italiana e Rai Gold – Rai Movie) che - come dichiarato dal Direttore della Mostra, Alberto Barbera "nasce dal desiderio di offrire un gesto di concreta solidarietà all’industria del cinema, così duramente colpita dalla crisi generata dal Coronavirus e, in particolare, all’esercizio cinematografico, elemento imprescindibile per la conoscenza, la fruizione e la circolazione dei film.”



Tratto dal romanzo di Domenico Starnone - per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017 – Lacci è un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati.