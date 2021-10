Al Visionario proiezione speciale di 'Madres Paralelas'

Arriva in sala giovedì 28 ottobre Madres Paralelas, un doppio ritratto femminile firmato da Pedro Almodóvar ma soprattutto il ritratto di una nazione in cui tutto è in movimento, a cominciare dalle emozioni. Nel film Penelope Cruz, in uno dei personaggi più difficili da lei finora interpretati, e la giovane Milena Smit, rivelazione del film.

A presentare il film, il 28 ottobre alle ore 19.45 al Visionario, Francesca Fiore e Sarah Malnerich, meglio note al pubblico come MammaDiMerda: due mamme orgogliosamente imperfette, che con il loro blog e i loro social, hanno fatto cadere molti tabù legati alla maternità, svelato gli aspetti più comici, drammatici e taciuti dell’essere mamme e sono riuscite a parlare di temi come la parità di genere, la parità salariale, la disponibilità di servizi come asili nido e scuole a tempo pieno... il tutto sempre con un'ironia irresistibile.

Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Madres Paralelas vede come protagoniste due donne, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono entrambe single e al termine di una gravidanza inattesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del cinema Visionario. Per la programmazione completa e sempre aggiornamte consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).