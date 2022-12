Al Visionario prosegue 'Verso le otto montagne'

Aspettando l’uscita de Le otto montagne, il film tratto dall’omonimo romanzo di Cognetti e interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, continua la speciale rassegna “ad alta quota” e questa settimana saranno ben due i titoli in programma! Oltre a The Sanctity Of Space di Renan Ozturk e Freddie Wilkinson, in programma giovedì 15 dicembre, torna eccezionalmente in sala, dopo il grande successo di pubblico, anche L'Ultima vetta di Chris Terrill! Ma scopriamo, un po’ più da vicino, questi due film.

Girato nell’arco di cinque anni, The Sanctity of Space riunisce materiali visivi di altissimo livello – dalle stupefacenti fotografie in bianco e nero di grande formato alle più avanzate riprese in elicottero, fino alla fotografia spaziale – e racconta una storia memorabile che si snoda sulle vette più impervie dell’Alaska e attraversa le generazioni. Un’avventura da brivido e, al tempo stesso, un vero e proprio inno all’amicizia (tra compagni di cordata) e allo spirito dell’esplorazione. Il film sarà in programma solo giovedì 15 dicembre alle 20.00 al Visionario. Prevendita attiva online e presso la cassa del cinema (biglietto intero €8, ridotto €6).

Dopo il grande successo di pubblico, torna eccezionalmente in sala anche L’ultima vetta, l’indimenticabile storia dell’alpinista trentenne Tom Ballard, scomparso insieme a Daniele Nardi mentre tentavano di salire sulla cosiddetta montagna assassina, il Nanga Parbat, in Pakistan, nel febbraio 2019. Il film sarà in programmazione regolare al cinema Centrale da giovedì 15 dicembre.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie