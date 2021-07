Al Visionario prosegue il successo di 'Pozzis, Samarcanda'

Dopo il tutto esaurito al giardino Loris Fortuna, continua anche in sala il successo di 'Pozzis, Samarcanda', il nuovo film di Stefano Giacomuzzi, che rimane per la seconda settimana in programmazione al Visionario.



Cocco e Stefano sono due amici improbabili legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni e un passato tormentato, è affetto dal morbo di Crohn ed è l’unico abitante di Pozzis, paese abbandonato sulle montagne friulane. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley-Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà. Nasce così un viaggio donchisciottesco: 37 giorni, 9 stati e 8000 km, per arrivare fino nel cuore dell’Asia! Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo. Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica, per realizzare un film sull’impresa e la travagliata storia dell’amico. Tra mille difficoltà, dubbi ed imprevisti anche drammatici, sarà la loro amicizia a permettere ad entrambi di raggiungere la propria meta!



'Pozzis, Samarcanda' sarà in programmazione al Visionario fino a mercoledì 4 agosto. Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).