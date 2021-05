Al Visionario sale aperta dal mattino

Dopo 6 mesi di chiusura, la voglia di cinema è tanta e il Visionario ha deciso di recuperare il tempo perduto aprendo le sue sale anche la domenica mattina! I matinée avranno inizio già domenica 9 maggio, con 5 film in programma a partire dalle 11.

Sugli schermi del Visionario Rifkin's Festival, il nuovissimo film di Woody Allen che con il suo consueto surreale umorismo mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare. Tra le novità di questa settimana anche Due, esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, regista italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una delle voci più internazionali del nostro cinema, e Est – Dittatura Last Minute, originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro. Da Cesena alla Romania, il viaggio avventuroso di tre amici che, quasi inconsapevolmente, conosceranno la storia di un popolo, delle sue lotte e delle sue speranze per un domani che forse non arriverà mai.

In programmazione mattutina anche il pluripremiato Nomadland, fresco vincitore di 3 Oscar (migliore attrice protagonista, miglior film e miglior regia a Chloé Zhao, seconda donna a vincere questo premio nella storia degli Academy Awards), e In the Mood for Love, il capolavoro firmato da Wong Kar Wai in una meravigliosa versione restaurata 4K!

Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione dei film consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).