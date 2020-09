Al Visionario, si inaugura la nuova stagione cinematografica

Dopo mesi di “luci spente” si riaccendono i riflettori sul grande cinema in città. Con la riapertura a pieno regime del Centrale e la sala Astra sempre in attività, da domani l’offerta settimanale degli schermi del Cec sarà di ben quattro titoli. A guidare il poker due film spaziali come Tenet e la commedia lunare Il grande passo.



Sugli schermi del cinema Centrale da giovedì 3 settembre sarà possibile vedere quindi Il grande passo, diretto da Antonio Padovan, con protagonisti gli inediti “fratelli cinematografici” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Direttamente da Venezia arriva Molecole, documentario diretto da Stefano Segre che racconta la città lagunare durante il lockdown: una Venezia solitaria e magica, tra archivi in super8 e immagini uniche e irripetibili della città vuota. Terza e ultima novità Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con Elio Germano che veste i panni del tormentato artista Antonio Ligabue (Orso d'Argento come miglior attore al festival di Berlino).

Tenet, il nuovo, misterioso film di Christopher Nolan, si sposta invece nella sala Astra del cinema Visionario, dove sarà disponibile sia in versione italiana, sia in versione originale.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie oppure la pagina facebook.com/VisionarioUdine.