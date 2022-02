Al Visionario sold out l'anteprima del film 'Bosnia Express'

Tutto esaurito per la proiezione-evento al Visionario di 'Bosnia Express', reportage poetico per viaggiare dentro ciò che rimane dopo l’ultimo grande conflitto europeo. Ospiti in sala, venerdì 18 febbraio alle ore 20.00, il regista Massimo D’Orzi e l’attrice Eva Tomat. E visto lo straordinario successo, il film tornerà in programmazione al cinema dalla prossima settimana.



A 30 anni dalle guerre nella ex Jugoslavia, Bosnia Express restituisce con testimonianze visive cariche di forza poetica, storie, luoghi, voci, tragedie e rinascite di terre che hanno visto e vissuto il più recente grave fatto di armi del nostro continente, quella guerra vicinissima a noi e che rapidamente è stata relegata a fatto storico passato, mentre è anche da quei fatti e quelle storie che nasce l’Europa che vorremmo unita, e che per le stesse ragioni che causarono la guerra troviamo spesso divisa.



Un treno attraversa lento il cuore della Bosnia Erzegovina: Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, Konjic, Mostar. Donne, religione, guerra, violenza, arte lanciate sullo schermo come dadi su una scacchiera o giocate alla roulette russa. In palio vita o morte, verità o menzogna. La macchina da presa indaga dietro il ritrovato ordine delle cose. Fin dove può giungere lo sguardo per conoscere?



