Al Visionario torna Ebbri d'Arte

L'arte. Anzi: l'Arte. Quella dei grandi artisti, ovviamente, ma anche quella dei grandi vini! Continua al Visionario l’appuntamento con Ebbri d'Arte, che unisce a una proiezione dedicata a un grande artista una degustazione con protagonista un'azienda vinicola friulana.

L’appuntamento è per domani martedì 8 novembre: alle 19.30 aperitivo con protagonisti i vini di Di Lenardo Vineyards, e, a seguire, alle ore 20.30 proiezione in sala del docu-film Munch. Amori, fantasmi e donne Vampiro.

Non esiste al mondo pittore più celebre, eppure meno conosciuto di Edvard Munch. Se il suo Urlo è diventato un’icona dei nostri tempi, il resto della sua produzione non è altrettanto famoso. Ora invece Oslo segna una svolta per la conoscenza dell’artista. Il nuovo museo a lui dedicato è uno spettacolare grattacielo sul fiordo della capitale norvegese, pensato per ospitare l’immenso lascito del pittore alla sua città: uno straordinario patrimonio artistico che offrirà al pubblico una visione d’eccezione della mente, delle passioni e dell’arte di questo genio del Nord.

Ebbri d'Arte è organizzato con il sostegno del Comune di Udine. Il costo dei biglietti è di 12 euro (intero) e 10 (ridotto) e include l’aperitivo e la proiezione del film. La prevendita è attiva online sul sito www.visionario.movie e presso la cassa del cinema Visionario.