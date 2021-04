Al Visionario tornano gli appuntamenti con i film in lingua originale

Riaprono i cinema e tornano ovviamente gli appuntamenti con i film in lingua originale con sottotitoli in italiano! A partire dalla novità in arrivo al Visionario domani, giovedì 29 aprile: stiamo parlando ovviamente del pluripremiato Nomadland, vincitore di tre premi Oscar - miglior film, miglior regia a Chloé Zhao (seconda donna a vincere questo premio nella storia degli Academy Awards) e migliore attrice protagonista - due Golden Globe e del Leone D’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. Un film che porta sul grande schermo uno spaccato dell’America e della solidarietà fra coloro che si ritrovano ai margini, con Frances McDormand nomade dei nostri giorni al di fuori della società e delle convenzioni.



Disponibile in versione originale anche Minari, film rivelazione del Sundance Film Festival e vincitore dell’Oscar per la miglior attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong. Un’ode tenera, divertente ed evocativa al sacrificio di una famiglia, che tenta di trasformare in realtà il proprio sogno americano. Una riflessione intima e personale sull’incontro di due mondi, ispirata all’infanzia del regista Lee Isaac Chung cresciuto in Arkansas e figlio di immigrati coreani.



E non poteva non essere proposto in lingua originale anche, il capolavoro firmato da, in una meravigliosa versione 4K. Distribuito dalla Tucker Film, il film è stato restaurato da L’Immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York, partendo dal negativo originale. Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca. Un immenso cult che rimane un modello inimitabile. Dopo vent’anni.Lo spettatore troverà ogni giorno almeno uno spettacolo in lingua originale (ad esclusione del sabato). Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione dei film consultare il sitooppure facebook.com/VisionarioUdine.Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica ffp2).