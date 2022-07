Alan Stivell sul palco del Castello di Udine

Folkest, dopo il successo dei Jethro Tull, si prepara a un altro grande concerto. Sabato 16 luglio alle 21.15 al Castello di Udine suonerà, nell'ambito della 44esima edizione della rassegna, un nome leggendario, il brettone Alan Stivell (all'anagrafe Cochevelou), il virtuoso di arpa celtica che lanciò su scala mondiale la passione per la musica bretone e più in generale il folk celtico facendolo diventare un fenomeno culturale europeo e mondiale. Lo stesso giorno, alle 10.15, in Sala Giunta, il Sindaco Pietro Fontanini consegnerà al cantautore il 'Sigillo della città'.

Alan Stivell, che insieme con il padre Jord ha ricostruito e riportato in concerto l’arpa bretone, è considerato un significativo suonatore di binjou e di cornamusa, ha creato e reso popolare il concetto di musica celtica, in un concetto allargato di “cross over music” attraverso l’unione di culture e stili musicali diversi, ponendosi all'avanguardia di diversi generi dal Folk-Rock all'Ambient fino alla World Music.

Il concerto e il successivo disco che portò all’apice della fama quel movimento musicale si tenne cinquant'anni fa, nel 1972, all'Olympia di Parigi: da lì il “fenomeno Stivell” cambia l’immagine globale della Bretagna e dell’attenzione per le minoranze etniche in Europa. La sua carriera internazionale fiorisce con presenze in festival e televisione per tutta Europa, Stati Uniti, Australia, Canada, fino ai giorni nostri.

Sabato 16 luglio proprio per ricordare i "50 anni" da quella memorabile serata all'Olympia di Parigi, Stivell riproporrà cinque dei brani proposti in quella occasione.

Biglietti acquistabili su: folkest.com - TicketOne. Info su www.folkest.com. Costo biglietti in prevendita: posto unico a sedere: 31 euro (26 + 5 ddp)

