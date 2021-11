Alba Caduca e Commando: il rock made in Friuli

Doppio appuntamento sabato 27 all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento con due band di punta del rock made in Friuli. Gli Alba Caduca sono una band storica che da sempre esprime il massimo potenziale dal vivo e propone un rock italiano permeato da uno stile energico e anche melodico; all’attivo, quattro dischi che hanno riscontrato commenti più che positivi dalla critica. Sempre apprezzati per l’originalità delle composizioni e l’impatto del sound, hanno diviso il palco con Modena City Ramblers, Motel Connection, Roberto Dell’Era (Afterhours)... I Commando dell’album Provinch Rock sono invece tre ‘teppisti sonici’ col sogno di un rock sfrenato e megalomane in un posto affascinante e difficile, qualche volta anche ostile, come la provincia, tra cori da stadio, testi nonsense e strumenti deraglianti.