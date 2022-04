Alberto Cancian presenta 'The Journey of Joy - Asia'

Si terrà martedì 19 aprile alle 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato l’incontro con Alberto Cancian per la presentazione del libro The Journey of Joy - Asia.

Quest’anno il FarEastFilm Festival si allarga ai Comuni dell’Hinterland Udinese con una serie di manifestazioni ed incontri a tema Asia ed estremo oriente.



The Journey of Joy - Asia ripercorre il viaggio dell'autore in Indocina, India e Himalaya, ma soprattutto continua ad avere come coordinata la ricerca della Felicità.



Se in Amazzonia ci eravamo addentrati con Amore e rispetto nella giungla selvaggia e minacciata, questa volta le emozioni ci porteranno inizialmente in Thailandia, Cambogia, Vietnam, Laos e Birmania. Ci tufferemo nelle isole paradisiache del Mar delle Andamane per poi riaffiorare fra le rovine di Angkor Wat e i templi della Valle di Bagan; ammireremo la baia di Ha Long e il Regno del Milione di Elefanti: il Laos. Poi attraverseremo l'India, da Calcutta a Varanasi, dal Taj Mahal all'Holi festival, da Delhi al Rajasthan - dove un gruppo di bimbi ci entrerà nel cuore -. Saliremo quindi verso l'Himalaya; prima in Nepal e poi addirittura in Tibet, dove giungeremo al cospetto della montagna più alta della Terra: l'Everest. Il lungo viaggio si concluderà infine lì dove tutto è iniziato, in un monastero adagiato sulle colline di Kathmandu dove, nelle profondità dell'animo umano, scopriremo il perché di tutto, il significato di The Journey of Joy: Il Viaggio della Felicità.



Ingresso consentito nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19 (Green pass rafforzato e utilizzo di mascherina FFp2)